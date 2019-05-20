В России обещают начать массовое производство отечественного электрокара

Zetta – новая модель электрокара, производство которого обещают начать в Тольятти в декабре 2019 года

Как стало известно источнику, выпуск электрокаров Zetta стартует в Тольятти в декабре текущего года. Данную информацию подтвердили в руководстве производителя. К проектированию конвейера для серийного выпуска автомобиля группа компаний Zetta приступила ещё в 2018 году. В настоящее время готовятся производственные мощности.

Изначально электрический сити-кар предназначался для людей с ограниченными возможностями. По задумке автомобиль должен был приводиться в движение силой мысли. Известно, что электрокар будет выпускаться в пассажирской версии в нескольких комплектациях. Покупателям предложат как переднеприводные, так и полноприводные версии. Создатели модели уверены, что машина будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом. Максимальный объём выпуска (10 000 единиц) планируется распределить между российским и зарубежными рынками поровну.

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