Mercedes-Benz представил кроссовер с «роботом-пылесосом» и видеоняней

Mercedes-Benz представил кроссовер с «роботом-пылесосом» и видеоняней
Май 20 15:03 2019

Самый безопасный кроссовер ESG, со множеством полезных функций, представила компания Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила самый безопасный свой кроссовер, основанный на GLE. Это ESG 2019, который является очередной вехой в развитии одноименного проекта по созданию сверхбезопасных автомобилей.

Mercedes-Benz ESG 2019

Эта версия автомобиля отличается набором передовых беспилотных технологий, призванных облегчить процесс вождения для человека. В частности, у новинки есть убирающиеся руль и педали, которые при активации автопилота убираются в торпедо и пол соответственно.

Mercedes-Benz ESG 2019 2

Автомобиль самостоятельно распознает момент возможной аварии и заранее затягивает ремни безопасности для детского кресла и раскрывает все необходимые подушки безопасности. Водитель также может следить за состоянием ребенка через специальную камеру — вроде, видеоняни.

Mercedes-Benz ESG 2019 4

Специальные экраны встроены в заднее стекло и решетку радиатора. Они показывают информацию, которая может быть полезна другим участникам движения. Одной из самых интересных функций является дрон, напоминающий робот-пылесос, который выезжает из задней части автомобиля в случае аварии и выдвигает предупреждающий знак. А еще один такой же знак появляется на крыше.

Mercedes-Benz ESG 2019 3

Одной из самых полезных функций может стать функция автоматического уклонения от удара сзади. Датчики распознают приближающийся автомобиль и в случае неминуемого столкновения автомобиль меняет траекторию.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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