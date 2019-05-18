В апреле ŠKODA реализовала 95 900 автомобилей по всему миру

В апреле ŠKODA передела клиентам по всему миру 95 900 автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи снизились на 10,5% (апрель 2018: 107 100 единиц). Однако компания значительно укрепила свои позиции в Европе: существенный рост был отмечен в Швейцарии (+36,4%), Хорватии (+32,0%), Австрии (+14,1%) и Франции (+9,5%). Кроме того, продажи чешского бренда выросли в России: в апреле здесь было реализовано 7 359 автомобилей (+16,2%). Основной причиной общего снижения продаж марки стал резкий спад на рынке Китая. Бестселлером чешского бренда по-прежнему является модель OCTAVIA. Также в прошедшем месяце клиентам были переданы первые экземпляры модели ŠKODA SCALA.

Алан Фави (Alain Favey), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг: «В 2019 году мы начали долгосрочную кампанию по расширению модельного ряда. В апреле мы достигли первой важной вехи, успешно запустив продажи нашей новой компактной модели ŠKODA SCALA. Следующее значительное событие в реализации стратегии и особенный момент в истории компании произойдет уже на следующей неделе: в Братиславе состоится мировая премьера plug-in гибридной модификации ŠKODA SUPERB и полностью электрической ŠKODA CITIGO. Это станет началом эры электромобилей ŠKODA».

Реализовав в Западной Европе 42 800 автомобилей в апреле, ŠKODA закончила месяц лишь с незначительным снижением продаж, несмотря на общий спад рынка (апрель 2018 года: 43 200 единиц; -0,8%). На самом крупном для ŠKODA европейском рынке, Германии, компания передала клиентам 15 500 автомобилей, что на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (апрель 2018 года: 15 700 единиц). В то же время двухзначные цифры роста были зафиксированы в Австрии (2 600 единиц; +14,1%), Швейцарии (1 800 единиц; +36,4%) и Дании (1 500 единиц; +23,6%).

В Центральной Европе результат чешского бренда на 4,4% превзошел прошлогодний: в апреле 18 800 клиентов получили ключи от автомобилей (апрель 2018: 18 000 единиц). На домашнем рынке в Чешской республике продажи ŠKODA остались на прежнем уровне 8 500 автомобилей (апрель 2018: 8 500 единиц; -0,5%). Рынки Польши (5 700 единиц; +11,8%) и Хорватии (700 единиц; +32,0%) продемонстрировали двухзначные цифры роста.

В Восточной Европе, не считая России, продажи автомобилей ŠKODA снизились на 4,2% до отметки в 4 000 единиц (апрель 2018: 4 100 автомобилей).

В России продажи чешского бренда в апреле выросли на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли отметки 7 359 автомобилей (апрель 2018: 6 331 единица).

В Китае, крупнейшем для ŠKODA рынке в мире, в апреле было реализовано 16 600 автомобилей – снижение составило 40,8% (апрель 2018: 28 000 единиц). Причиной такого результата стало общее падение автомобильного рынка Поднебесной.

В Индии продажи автомобилей ŠKODA в апреле составили 1 100 единиц (апрель 2018: 1 400 автомобилей; -24,6%).