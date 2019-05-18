Автомобильный бренд Datsun совместно с TBWA/Moscow и Digital Arts Network Moscow победитель премии Clio Sports Awards

Победителями рекламной премии Clio Sports Awards стал автомобильный бренд Datsun совместно с TBWA/Moscow и Digital Arts Network Moscow.

Проект по популяризации спорта и уличной атлетики «Бери выше!» принес автомобильному бренду Datsun и агентствам TBWA\Moscow и Digital Arts Network Moscow серебро и бронзу на премии Clio Sports Awards 2019 в категориях Social Media и Integrated Campaign.

В основе проекта Datsun — «Бери выше!» лежит простая мысль: если ты хочешь изменить себя и свою жизнь, уличная атлетика — это эффективный инструмент для перемен, доступный здесь и сейчас, – такой же, как автомобиль Datsun. Воспитывая упорство и выносливость на спортивной площадке, человек преображает не только себя и свою жизнь, но и жизнь других людей.

В рамках проекта «Бери выше!» под брендом Datsun были проведены несколько конкурсов по уличной атлетике, а также серия спортивных фестивалей воркаута в 10 городах России. В 2017 году Datsun построил открытую тренировочную площадку для занятий уличной атлетикой в городе Сосновый Бор.

Суммарный охват проекта в интернете достиг 350 000 000 человек, а число пользовательских публикаций о конкурсах и выполненных заданиях в соцсетях превысило 15 000.