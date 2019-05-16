Заказ можно сделать уже сейчас: новый Cayenne S Coupé мощностью 440 л.с.

В России стартуют продажи нового Cayenne S Coupé мощностью 440 л.с.

Приводом в новом Cayenne S Coupé служит 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 324 кВт (440 л.с.). Максимальный крутящий момент 550 Нм гарантирует великолепные разгонные характеристики. С места до 100 км/ч новый SUV-купе в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono разгоняется за 5,0 секунды. При оснащении одним из трех опциональных облегченных спортивных пакетов это время сокращается до 4,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 263 км/ч.

Цены на Cayenne S Coupé в России начинаются от 7 630 000 рублей, включая НДС и специфическое для рынка оснащение. Кроме пакета Sport Chrono в заводскую комплектацию автомобиля входят усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, система помощи при парковке с передними и задними датчиками и камерой заднего вида и адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM).

Новый Cayenne S Coupé расширяет предлагаемый Porsche ассортимент моделей. Осенью 2019 года в российские дилерские центры также поступают Cayenne Coupé с двигателем 250 кВт (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupé с двигателем 404 кВт (550 л.с.). Модель Cayenne с кузовом купе отличают более энергичные пропорции с совершенно особой задней частью, адаптивный задний спойлер, два разных варианта исполнения крыши и заднее сиденье, отформованное под два отдельных посадочных места, которые по сравнению с Cayenne занижены на 30 миллиметров.

В базовой комплектации автомобиль оснащается большой (2,16 м2) панорамной стеклянной крышей, в качестве опции предлагается профильная карбоновая крыша в характерном для спорткара дизайне.

Инновационный шестицилиндровый двигатель с компоновкой Central-Turbo

2,9-литровый битурбированный двигатель Cayenne S Coupé выдает свой максимальный крутящий момент 550 Нм в широком диапазоне частоты вращения – от 1800 до 5500 об/мин. Турбонагнетатели имеют так называемую компоновку Central Turbo, то есть они расположены внутри V-образного пространства между цилиндрами.

Это позволяет добиться компактных размеров и более низкого расположения, что в свою очередь понижает центр тяжести автомобиля и в конечном итоге ведет к улучшению поперечной динамики. Благодаря короткому расстоянию между камерами сгорания и турбонагнетателями, которое приходится проходить потокам отработавших газов, повышается чуткость откликов двигателя, и он быстрее набирает мощность.

Выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров – помимо снижения массы преимущество такого решения в том, что коллектор омывается охлаждающей жидкостью. Благодаря этому возможно особо эффективное сгорание, особенно при высоких нагрузках.

Более динамичные пропорции и специфические элементы дизайна

Наклонная линия крыши придает Cayenne S Coupé особенно динамичный вид. Этот эффект усиливает неподвижный спойлер на крыше, который подчеркивает купеобразный силуэт автомобиля. Из-за опущенной на 20 миллиметров кромки крыши ветровое стекло и передние дверные стойки расположены более полого по сравнению с Cayenne.

Новые задние двери и крылья увеличивают на 18 миллиметров ширину задней части кузова и тем самым придают автомобилю подчеркнуто атлетичный вид. Неподвижный спойлер на кромке крыши во всех моделях Cayenne Coupé комбинируется с новым адаптивным задним спойлером, который является составным компонентом системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics (PAA).

Начиная со скорости 90 км/ч спойлер, гармонично интегрированный в силуэт автомобиля, выдвигается на 135 миллиметров и таким образом повышает прижимное усилие на задней оси, что положительно сказывается на курсовой устойчивости автомобиля.

Данные о расходе топлива

Cayenne Coupé: расход топлива в смешанном цикле 9,4 – 9,3 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 215 – 212 г/км

Cayenne S Coupé: расход топлива в смешанном цикле 9,4 – 9,2 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 216 – 212 г/км

Cayenne Turbo Coupé: расход топлива в смешанном цикле 11,4 – 11,3 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 261 – 258 г/км

Данные расхода топлива и выбросов CO2 были рассчитаны по новому циклу WLTP. Пока что обязательными к публикации являются данные, перерассчитанные по циклу NEDC. Эти данные не идентичны данным, полученным в результате прямого расчета по методу NEDC.