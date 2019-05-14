KIA раскрывает облик нового компактного кроссовера

Продажи нового компактного кроссовера от KIA Motors в России начнутся в 2020 году

KIA Motors раскрывает первые изображения нового компактного кроссовера. Его мировая премьера состоится летом 2019 года. Современный и изысканный дизайн, вдохновлённый концептуальным SP Signature, будет выделяться среди конкурентов, соответствуя предпочтениям поколения миллениалов.

В дизайне нового кроссовера очертания традиционного внедорожника сочетаются с такими нетипичными для этого класса деталями экстерьера, как удлиненный капот, строгая линия,формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях. Выразительная плечевая линия подчеркивает сужающиеся к задним стойкам боковые стекла, а задний бампер с имитацией выпускных патрубков придаёт автомобилю спортивный внешний вид.

Новый компактный внедорожник не лишен элементов роскоши в экстерьере, что в частности выражено в дизайне светодиодной оптики. Лампы имеют трехмерную световую композицию и искусно выполненный ромбовидный рисунок на задних кромках. Их очертания отражены в задних светодиодных фонарях.

«Мы создали автомобиль, который выделяется везде, как в городе,так и на открытой местности. Его динамичный дизайн сочетается с широким набором функций и технологий, которые подходят для молодых покупателей по всему миру. Наш новый компактный кроссовер – это предложение, с которым ни одному другому автомобилю этого класса не под силу сравняться» – отмечает глава KIA Styling в Kia Motors Corporation Бёнг Чуль Чжу.

Новый компактный кроссовер KIA появится в продаже в Корее во второй половине 2019 года. Вскоре после этого запланирован старт продаж в других регионах, а в России он появится в 2020 году.