Citroёn 19_19 Concept – путешествие с комфортом

К 100-летнему юбилею Citroёn подготовил 19_19 Concept – настоящий переворот в мире автомобилей

К 100-летнему юбилею Citroёn просто не мог не подготовить нечто сногсшибательное, настоящий «инопланетный корабль»в мире автомобилей. Citroёn 19_19 Concept – настоящий манифест, который полностью меняет правила игры в области обеспечения мобильности. Обладая идеальными пропорциям и дизайном, позаимствованным из авиационной отрасли, 19_19 Concept невозможно спутать ни с одним другим автомобилем.

Благодаря новейшей управляемой подвеске Progressive Hydraulic Cushions® и детально проработанному интерьеру, который больше напоминает просторную гостиную в доме, 19_19 Concept обеспечивает водителю и пассажирам непревзойденный уровень комфорта во время движения. Кроме того, Citroёn 19_19 Concept может удивить продвинутой системой автономного управления и системой быстрого реагирования на запросы каждого из пассажиров электрокара.

Citroёn 19_19 Concept – доказательство того, что электромобили совместимы с дальними поездками. Об этом свидетельствует запас хода на одной зарядке – до 800 километров! При этом батарея заряжается как от торможения, так и от зарядных станций. Помимо этого, при движении 19_19 Concept не отвлекает водителя и пассажиров вибрацией и шумами, свойственными обычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Citroёn 19_19 Concept представляет новой подход к автомобильным путешествиям, в процессе которых водитель и пассажиры находятся в максимально комфортной обстановке, наслаждаясь спокойствием.

19_19 Concept – автомобиль для путешествий завтрашнего дня. Электрический концепт воплощает новый подход Citroёn к свободе передвижения и совмещает вашу мобильность с отдыхом.

Исключительный дизайн

Разработчики 19_19 Concept вдохновлялись миром авиации, в котором аэродинамика и внимание к деталям являются первостепенными. Внешний вид концептуального автомобиля выделяется совершенно оригинальным стилем кузова – мощным и притягивающим взгляды, причем этот сверхвыразительный дизайн можно интерпретировать по-разному. 19_19 Concept – это полностью прозрачная кабина, огромные колеса, подвеска и электроприводы, которые не скрыты кузовными панелями от внешнего мира.

Экстраординарный дизайн кузова

Прозрачная капсула

Кузов -аэродиномическая прозрачная капсула

Необычный дизайн кузова 19_19 Concept напоминает фюзеляж самолета. Прозрачная капсула с четырьмя раздельными посадочными местами визуально отделена от ходовой части автомобиля, создавая впечатление полета над дорогой. Благодаря впечатляющей колесной базе в 3100 мм, в автомобиле удалось разместить батарею увеличенного объема. Электроконцепт оснащен инновационной управляемой подвеской Progressive Hydraulic Cushions®, которая превращает автомобиль в «ковер-самолет», парящий над поверхностью земли.

Мультимедийный экран на передней двери приветствует водителя

Изогнутая кабина 19_19 Concept характеризуется оригинальными пропорциями, которые обеспечивают дополнительное пространство для локтей и плеч водителя и пассажиров. Благодаря такому решению внутри автомобиля создается комфортная обстановка, как в просторной гостиной. Невероятно широкий кузов, выполненный по авиационным мотивам, только усиливает ощущение пространства и аэродинамики, как у самолета. В переднюю дверь встроен внешний мультимедийный экран, при помощи которого концепт взаимодействует с водителем, как только он подходит к автомобилю. Например, распознав пилота, 19_19 Concept разблокирует переднюю дверь, о чем и сообщит водителю на цветном экране.

Прозрачность и цветовое зонирование

Благодаря специальному тонирующему покрытию прозрачного кузова, задние пассажиры 19_19 Concept сохраняют приватность и остаются скрыты от окружающего мира. Водителя и переднего пассажира снаружи видно только по пояс, как в обыкновенном автомобиле. Тем не менее, из прозрачного капсульного кузова для водителя и пассажиров доступен уникальный обзор во все стороны – специальное покрытие не мешает обзору изнутри.

Кузов автомобиля визуально разделен двумя контрастными цветами: черным и тёмно – синим цветом «RosalieBlue», последний -дань уважения к болиду PetiteRosalie, который блистал на гоночных треках в 1930-х годах 20 века.

Высокие и узкие шины, производства GOODYEAR

Колеса революционного дизайна

Для Citroёn 19_19 Concept компанией Goodyear были разработаны уникальные 30-дюймовые шины диаметром 930 мм размерностью 255/30 R 30 революционного дизайна. Перед компанией Goodyear была поставлена задача создать колеса, где диск и шина представляют собой одно целое, усиливая футуристическое восприятие Citroёn 19_19 Concept. Благодаря такому дизайну колеса, создается полное ощущение, что ходовая часть концепта физически отделена от кузова автомобиля – капсула интерьера буквально парит над землей.

Акустический комфорт

Новые шины диаметром 930 мм, произведенные компанией Goodyear, вместе с отделенными от кузова крыльями, не только создают визуальный эффект разрыва между ходовой частью автомобиля и интерьером, но и способствуют высокому акустическому комфорту в салоне.

Фиксированная центральная часть колеса с логотипом Citroen

Гипнотической особенностью дизайна новых колес является неподвижная центральная часть с логотипом Citroёn Origin, который при движении всегда находится в одном положении. Это еще один элемент, отсылающий к истории марки Citroёn времен автомобиля Citroёn Rosalie.

Аэродинамика и технические детали

Значительная часть работы над новым концептуальным автомобилем касалась аэродинамики. Именно стремление к созданию оптимальной аэродинамики, как у легендарных моделей DS, CXandXM, сформировало общий «инопланетный» стиль 19_19 Concept. Разработчикам автомобиля с высоко расположенной над дорогой кабиной необходимо было добиться одновременно максимальной прижимной силы и минимального сопротивления воздуху.

Прозрачность и технологии

Citroёn 19_19 Concept отличается прозрачным двойным капотом, который служит важным аэродинамическим элементом, направляя набегающий воздушный поток на лобовое стекло. Автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой LED, переходящей в светящийся шеврон Citroёn в центре капота. Прозрачный капот в сочетании с полностью прозрачным кузовом делает обзорность из кабины по-настоящему уникальной. Водитель и пассажир могут видеть даже дорогу под ногами.

Автомобильные детали на виду

Citroёn 19_19 Concept меняет традиционное представление о дизайне автомобиля. Благодаря прозрачным кузовным деталям и интерьеру, все технические элементы автомобиля, такие как подвеска, рулевое управление, различные датчики, включая датчики интеллектуальной системы автономного вождения, теперь не скрыты капотом, крыльями и бамперами. Смелый дизайн Citroёn 19_19 Concept придает автомобилю яркую индивидуальность.

Симметрия в дизайне

Фирменный элемент дизайна

Отличительной особенностью задней части автомобиля является вогнутое во внутрь стекло, как и в других моделях Citroёn: Ami 6, CX, С5 и С6. В остальном задняя часть автомобиля повторяет переднюю – широкие задние LED фонари с шевроном Citroёn и аэродинамический спойлер.

Лазерные датчики на крыше

На крыше электрического концепта Citroёn 19_19 Concept в районе задних пассажиров установлены 2 лидара – это еще одна отсылка к авиации. Специальные сканеры на крыше распознают окружающее пространство вокруг автомобиля, значительно повышая активную безопасность транспортного средства.

Развитие электрических технологий

Чем ближе рассматриваешь автомобиль, тем больше открывается деталей. Все скрытые на других машинах детали здесь специально ничем не закрыты, позволяя водителю их пристально изучать. Прозрачный кузов автомобиля дает возможность рассмотреть всю техническую начинку концепта, включая составляющие системы автономного пилотирования.

Ходовая часть автомобиля спроектирована, как скейтборд, и все ее технические компоненты, такие, как электробатарея, электродвигатель, а также различные датчики и аэродинамические элементы ничем не закрыты.

Французское происхождение концепта подчеркивают три линии в нижней части автомобиля, цвета которых соответствуют цветам французского флага.

«С новым Citroёn 19_19 Concept мы попробовали переписать правила автомобильного дизайна, вдохновляясь авиационной тематикой. В результате, у нас получился необычный автомобиль, представляющий собой прозрачную аэродинамическую капсулу, которая буквально парит над дорогой»,- рассказывает Пьер Леклерк, шеф-дизайнер компании Citroёn.

Новый уровень комфорта

Концептуальный автомобиль Citroёn 19_19 Concept выводит понятие комфорта на качественно новый уровень. Салон электромобиля спроектирован, как домашняя гостиная, где водитель и пассажиры, окруженные спокойствием и тишиной, чувствуют себя, как дома.

Что представляет собой гостиная мечты? Это набор уникальной дизайнерской мебели и других оригинальных предметов интерьера, которые формируют стиль и домашний уют. Интерьер Citroёn 19_19 Concept может быть персонализирован под конкретные требования пассажиров.

Одной из главных особенностей Citroёn 19_19 Concept является отличная обзорность, создаваемая благодаря высокой «внедорожной» посадке водителя и пассажиров. Находясь в кабине футуристического автомобиля, создается полное впечатление полета над дорогой. Благодаря широким боковым дверям, посадка и высадка из автомобиля получается очень удобной.

Дизайн интерьера 19_19 Concept – лаконичный, геометрически выверенный стиль, где нет ничего лишнего. Основой градиентной цветовой схемы интерьера 19_19 Concept являются красный, синий и фиолетовый. Отделка интерьера – тканевая.

Персональная зона комфорта для каждого пассажира

Индивидуальная зона комфорта для каждого пассажира

Каждое пассажирское место в салоне 19_19 Concept спроектировано таким образом, чтобы обеспечить максимальный уровень индивидуального комфорта. Путешествуя вместе, пассажиры могут сами выбирать, объединять свои места в единое пространство или оставаться каждый в своей зоне комфорта. Каждый пассажир может выбрать, чем заняться в путешествии – смотреть фильмы, читать журналы или слушать музыку. Можно даже заказать еду!

Водительское кресло: комфорт и функциональность

Для водителя 19_19 Concept созданы максимально комфортные условия для вождения – это ультракомфортное кресло, широкий и мягкий подголовник, интуитивно понятный интерфейс органов управления автомобилем, проецирование всей необходимой информации на head-up дисплей, который находится на уровне глаз водителя.

Переднее кресло бизнес-класса

Сиденье переднего пассажира предоставляет высокий уровень комфорта, как в бизнес-классе самого современного самолета. Во время длительной поездки, пассажир может наслаждаться путешествием, полностью вытянув ноги и занимаясь любимыми делами. Удобное тканевое кресло оснащается развитой поясничной поддержкой, а также широким подголовником, что превращает место переднего пассажира в комфортабельный шезлонг, на котором можно вытянуться в полный рост.

Задний диван уникального дизайна

Два задних кресла образуют единый комфортный диван, как на скоростной яхте Rivaboat.Здесь пассажиры чувствуют себя уединенно – как в уютном домашнем уголке. Благодаря специальному микроперфорированному покрытию кузова, которое выполняет роль тонировки, пассажиры заднего дивана не видны снаружи, зато они видят все, что происходит за пределами автомобиля. Для пассажиров доступны яркие лампы для чтения, которые визуально объединены с лидарами, установленными на крыше автомобиля. Таким образом, демонстрируется технологическое содержание автомобиля.

Капсульный интерьер, который расширяет границы автомобильного дизайна

Интерьер концептуального автомобиля был спроектирован, как гостиная на колесах, где каждый традиционный элемент салона был переработан ради создания абсолютного комфорта при путешествиях на дальние расстояния.

Приборная панель: информативная и развлекательная

Полностью мультимедийная панель Citroёn 19_19 Concept выполнена в духе минимализма. Этот большой безрамочный экран может превращаться в центр развлечения для всех пассажиров автомобиля, трансформируясь в домашний кинотеатр.

Рулевое колесо как самостоятельный дизайнерский элемент

В отличие от некоторых прототипов беспилотных транспортных средств, Citroёn 19_19 Concept сохраняет традиционное рулевое колесо. Однако, если водитель хочет доверить управление автомобилем искусственному разуму, руль и педали могут сместиться от пилота, тем самым предоставив водителю больше свободного пространства, необходимого для полноценного отдыха во время движения.

Материал рулевого колеса необычный – это минеральная смола, которая внешне похожа на мрамор. Фирменная отличительная особенность руля в Citroёn 19_19 Concept, как и в некоторых других автомобилях Citroёn, это неподвижная ступица, которая здесь оснащена цветным мультимедийным экраном.

Система голосового управления

Citroёn 19_19 оснащен передовой системой распознания речи, которая разработана известной компанией Sound HoundInc. Эта технология, способная «понимать» 40 различных языков, может быть применена и в будущих моделях Citroёn.

Автономное управление

Citroёn 19_19 Concept – это автомобиль будущего, который способен двигаться самостоятельно как по трассе, так и в крупном мегаполисе. Однако в любой момент водитель может взять управление «кораблем» на себя, чтобы в полной мере насладиться поездкой.

Электрические технологии для обеспечения безграничной мобильности

Citroёn 19_19 Concept – полностью электрический автомобиль с батареей объемом 100 кВт·ч. Концепт оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 340 кВт, которые развивают крутящий момент 800 Нм. Полноприводный автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5 секунда, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Запас хода без подзарядки в соответствии с новой Всемирной Процедурой Испытаний Легковых Автомобилей (WLTP) составляет 800 километров.

Citroёn 19_19 Concept оснащен технологией быстрой зарядки – за 20 минут можно пополнить запас батареи, необходимой для преодоления 600 км пути. Кроме того, батарея автомобиля может заряжаться индукционным способом прямо во время движения, если позволяет дорожная инфраструктура.

Габариты

Длина: 4,655 mm

Ширина: 2,240 mm

Высота: 1,600 mm

Колесная база: 3,100 mm

Диаметр колес: 913 mm

Типоразмер шин: 255/30 R30