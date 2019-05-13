Движение ограничат на нескольких улицах в центре Москвы из‑за реконструкции газопровода

Несколько участков улиц в центре столицы ограничат для движения в связи с реконструкцией газопровода

В связи с реконструкцией газопровода на нескольких участках улиц в центре столицы будут ограничивать движение, ограничения коснутся одной полосы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Малый Рогожский переулок от дома 13 до дома 17. Период: с 15 по 20 мая круглосуточно. Участок 2: Малая Андроньевская улица от дома 20 до дома 24. Период: с 13 по 20 мая круглосуточно. Особенности: одна полоса частично», — говорится в сообщении.

Движение также ограничат на Рогожском Валу в районе дома 13, корпуса 8, с 26 по 31 мая круглосуточно по одной полосе.

С 1 по 25 июня круглосуточно ограничат движение на Вековой улице от дома 6 до дома 7. На Рогожском Валу в районе дома 7, корпус 1, ограничат движение по одной полосе частично с 26 июня по 10 июля и с 12 по 30 июля круглосуточно.

Источник.