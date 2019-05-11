Honda сократит модельный ряд на треть и начнет сотрудничество с GM

Honda к 2025 году сократит свой модельный ряд на треть

Сегодня Honda провела в своей токийской штаб-квартире важную пресс-конференцию, на которой босс компании Такахиро Хатиго рассказал о направлении развития на ближайшие годы.

Один из главных пунктов стратегии — сокращение модельного ряда на треть к 2025 году. Сейчас 60% глобальных продаж Хонды приходится на пять моделей — это Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Конечно, на отдельных рынках есть свои сильные игроки: например, в США это Pilot, в Японии — кей-кары N-серии, а в Китае — дешевый седан Crider.

Их будущему ничто не угрожает, а чтобы вычислить другие действительно востребованные машины, мировой рынок в недрах компании Honda будет разделен на шесть регионов с более-менее схожими требованиями покупателей. Ассортимент же оставшихся моделей фирма сократит без сожаления.

Выжившие машины будут постепенно переведены на модульную технологию под условным названием Honda Architecture. Это не единая платформа как таковая, а набор унифицированных узлов и решений, который позволит сократить время разработки новых машин на 30% к 2025 году. Первая Honda, созданная в рамках этой программы, должна увидеть свет в 2020 году.

Важным этапом унификации также станет выход младшей гибридной силовой установки Small i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive): она впервые появится на хэтчбеке Honda Fit/Jazz нового поколения, который представят в октябре этого года на автосалоне в Токио. Увеличение тиража автомобилей с разными вариантами силового агрегата i-MMD позволит снизить его себестоимость на четверть к 2020 году (по сравнению с 2018-м).

По словам Такахиро Хатиго, цель Хонды — довести долю электрифицированных моделей (то есть гибридов и электромобилей) в глобальном объеме продаж до двух третей к 2030 году. Особая ставка, конечно же, на чистые «электрички». В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название. Но вдобавок Honda будет сотрудничать на ниве электромобилей с другими производителями.

В Китае такая совместная работа уже ведется с концерном GAC, и еще осенью прошлого года партнеры представили серийный электрический кроссовер Everus VE-1. А электромобили для рынка США Honda будет разрабатывать совместно с концерном General Motors: у него тоже есть интересы в этой области и желание снизить расходы, разделив бремя разработки и производства унифицированных компонентов. Подробности о новом сотрудничестве будут объявлены позже.

Как все это отразится на российском рынке? Вероятно, никак. У нас Honda продает только кроссоверы CR-V и Pilot, которые поставляются из США; планов расширения гаммы нет, и едва ли наш рынок вообще принимался в расчет при разработке новой стратегии.

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