Тест-драйв Land Rover Discovery Sport – футуристичный, спортивный экспедиционник

История развития Land Rover, как и любых других компаний насыщена взлетами и падениями. Были периоды, когда компания выпускала фантастические продукты, а затем наступала стагнация или вообще спад.

Когда в 2007 году компания была продана Ford Premier Auto Group, всем это показалось началом конца. Новый владелец: TATA Motors не имела опыта управления брендом такого уровня и особых достижений в автомобильной сфере на международном уровне тоже не снискала.

И тут уже в 2010 году мы получаем Discovery четвертого поколения. В 2011 году дебютировал блестящий Range Rover Evoque мгновенно ставший самым продаваемым автомобилем в классе.

Range Rover четвертого поколения появился в 2012 году, и в 2014 году мы получили, пожалуй, самый большой сюрприз, замену Freelander на семиместный Discovery Sport. Удачно? Ну спрос на этот автомобиль был… не космическим, но стратосферным.

Первая партия автомобилей унаследовала дизельный двигатель SD4 190PS с Freelander. Кстати, Freelander первого поколения стал первой моделью в истории Land Rover с независимой подвеской, без рамы и полного привода при распределении 50х50.

Discovery никогда не был про спорт. У него было множество других качеств, которые ставили его прямо на верхушку рейтинга 4х4, но динамика на дороге никогда не была его достоинством. Если покупатель хотел от Land Rover спортивного темперамента – ему предлагали Range Rover Sport. Evoque был тесноват, Range Rover Sport слишком дорогой – вот в эту нишу и встал Discovery Sport причем весьма успешно. Продажам не повредили и просадка проекта TD4 Ingenium и «старый» дизель SD4.

Что бы понять, что такое Discovery Sport – совместите в лучших качествах Range Rover Sport и Range Rover Evoque.

Стиль, вместительность, проходимость, приятная дальнобойность и имя. Причем конкуренты у него на подбор: MB GLC, BMW X3, Jaguar F-Pace, Porsche Macan, Infiniti QX50, Audi Q5, но они выглядят сильно старше по сравнению с Discovery Sport причем даже в интерьере.

Марка Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 кв. 2019 Audi Q5 379 4411 4898 4747 5879 6391 6179 3648 3641 2636 3068 897 BMW X3 1842 2228 2285 2256 2555 6058 6946 7332 4028 2932 2306 4543 1322 Infiniti EX/QX50 1 1499 1121 461 862 1524 1423 1680 832 908 1314 1168 309 Jaguar F-PACE 882 1391 1113 190 Land Rover Discovery Sport 3 1480 1329 1573 1528 283 Mercedes-Benz GLC-Class 1690 4360 4365 4835 1180 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe 416 1990 2944 727 Porshe Macan 1354 1509 1365 1929 1553 230

Источник: Автостат

Land Rover описывает расположение третьего ряда сидений как «опциональные» или «5+2», то есть автомобиль не стоит считать семиместным. Это связано с тем, что самые задние сиденья предназначены в основном для детей и эпизодического использования. Средний ряд сидений можно откидывать, сдвигать назад и вперед с ходом в 160 мм, а также сложить в 60:40.

Объем багажного отделения при трехрядной конфигурации составляет 195 литров, но Discovery Sport, скорее всего, проведет большую часть своей жизни в пятиместном режиме. В этом случае вы получите 830 литров багажника. Сложите два задних ряда, и получите 1698 литров.

Land Rover предлагает четыре уровня отделки салона – SE, SE Tech, HSE и HSE Luxury. Добротная отделка салона начального уровня – SE включает в себя кожаные сиденья, климат-контроль, обогрев лобового стекла, круиз-контроль и пульт дистанционного управления inControl в виде мобильного приложения для смартфона. С его помощью вы можете найти дорогу обратно к автомобилю, проверить, открыты ли окна или двери, проверить уровень топлива и вызвать экстренную помощь, если потребуется.

Несмотря на то, что Discovery Sport весьма успешно справляется со сложными маршрутами, он все-же не рядовой Discovery. Определенно ему не помешала бы раздатка пониженного ряда. Свесы довольно длинные: угол въезда: 23,4°. Угол продольной проходимости: 20°. Угол съезда: 31°.

Discovery Sport хорошо идет по грязи и снегу: глубина проходимого брода 600 мм, система реагирования на покрытие четырех типов, контроль спуска с холма, крена, динамической устойчивости, тяги и контроль крутящего момента. Даже без понижайки и с увеличенным задним свесом для размещения дополнительной пары сидений, проходимость лучше, чем у любого из его конкурентов. Геометрия кузова схожа с Evoque. Рулевое управление усилено электрически. Порадовала эксклюзивная функция Wade Sensing:

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Все комплектации, даже младшие, поставляются с постоянным 4WD. Подвеска с большими ударами справляются хорошо, и как только вы наберете скорость в долгом путешествии, поездка сглаживается превосходно. Но субъективно, все же не стоит усердствовать и ставить больше 18 дюймовых колес.

Понравилось:

Обилие ассистентов водителя; Внедорожные качества; Общий дизайн автомобиля.

Все приборы и органы управление в Disco Sport сделаны качественно. При этом четко и логично продуманы. Отдельных оваций заслуживает ассиметричный наклон кнопок управления на руле. Это очень и очень удобно – никакого отвлечения от дороги.

Имейте в виду, что информационно-развлекательная система у Land Rover хоть и обновилась, но её использование может показаться сложноватым.

Вообще электрическая начинка у Discovery Sport не сильная сторона. Неприятным сюрпризом стал залепляемый снегом радар под номерным знаком. За 90 км по трассе в снег при самой подлой температуре в +4°С – три остановки на очистку.

Но количество ассистентов и их функционал скрашивают все недостатки. Перечислять все нет смысла – смотрите и знакомьтесь сами. Причем если во многих автомобилях ассистенты предупреждают водителя в Discovery Sport они не «стесняются» и нежно и аккуратно делают все за водителя.

Пакет зимних или теплых опций в Discovery Sport реализован на 150%: подогрев рулевого колеса, переднего и заднего сидений, боковых зеркал, подогрев и вентиляция сидений, зимнее положение передних дворников и их обязательная работа с «контрольным взмахом».

Вот эти все вышеперечисленные качества делают автомобиль полноценно унисексуальным.

Если вдруг выбираете подержанный Discovery Sport – помимо электрики проверяйте и днище на потертости, вмятины, трещины и другие повреждения – первые владельцы частенько переоценивают возможности автомобиля.

Не понравилось:

Недостаточная надежность; Проблема забрызгивания камер переднего заднего вида и боковых зеркал не решена; Форсунки омывателя стекол замерзают, не возвращаясь в бампер, бака омывающей жидкости при частой работе на фары, хватает лишь на полтора дня.

В целом, судя по отзывам владельцев в сети: пересадка, к примеру, из предыдущего Ranage Rover Sport в Discovery Sport (что безусловно экономичнее) полностью удовлетворяет их потребности и удивляет богатством ассистентов и качеством езды.

Джереми Кларксона Discovery Sport удивил: «Семиместная альтернатива мамочкиному Volvo XC90 и более привлекательная альтернатива стандартному Discovery. На автостраде скользит, как судно на воздушной подушке, только с лучшим рулевым управлением. Я не видел так много места для ног в задней части автомобиля после того, как Citroën прекратил делать CX Prestige».

Land Rover в целом, уж для российского автолюбителя точно, всегда был некой мечтой и фантастикой из мира передовых технологий. Discovery Sport удержал эту планку. На трассе Discovery Sport может уступить конкурентам, но, опять же, ни один из них не может даже преследовать его, когда все съехали с асфальта.

Выбор сложный, но, если вам нужно больше внедорожных качеств при максимальном комфорте и технологичности – вам за Discovery Sport.