Nissan e.dams готовится к гонке по улицам Mонако

Команда Nissan e.dams впервые выйдет на старт самой знаменитой городской гонки мира – Гран-при Монако

В рамках чемпионата Формулы Е Nissan демонстрирует свои достижения в области электромобилей, которые являются ключевой частью глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility.



Девятый этап чемпионата ABB FIA Formula E пройдет по улицам княжества на юге Франции, на которых ежегодно соревнуются гоночные автомобили, начиная с 1929 года.

Гонка этого года станет третьей за всю историю Формулы Е, проводившейся на улицах Монте-Карло. Этот город стал счастливым для гонщика Nissan e.dams Себастьяна Буэми. Швейцарец дважды стартовал здесь с поул-позиции и одержал две победы (в первом и третьем сезонах Формулы Е).

Гран-при Монако станет третьим из пяти европейских этапов, запланированных на этот сезон.

Компания Nissan стремится развивать свои электромобильные технологии во всех направлениях. Так, в 2018 году Nissan LEAF стал самым продаваемым электромобилем в Европе. Теперь команда e.dams планирует повторить этот успех и на гоночных трассах Европы. Представленный недавно Nissan LEAF e+ с увеличенной мощностью и дальностью пробега на одной зарядке уже доступен для заказа в Европе.



Трасса Монако для Формулы Е короче той, что используется для гонок Формулы 1, но включает в себя большинство легендарных участков классического трека – первый поворот Сен-Девот, секцию на набережной и поворот Раскасс.



27 апреля на этапе в Париже команда Nissan e.dams впервые в этом чемпионате в полном составе заняла на старте первый ряд. Оливер Роуленд (Oliver Rowland) стартовал с поул-позиции, а Буэми со второго места. В этом сезоне Nissan остается единственной командой, гонщики которой вдвоем стартовали с первого ряда, а Роуленд – единственным гонщиком, на счету которого две поул-позиции. Примечательно то, что за восемь прошедших гонок пятого сезона на первую ступеньку подиума поднималось восемь разных гонщиков.

“Мы пришли в Формулу Е, зная, что нам предстоит интенсивно учиться, ведь это один из самых конкурентных чемпионатов планеты, – сказал Майкл Каркамо, глобальный директор Nissan по автоспорту. – Мы уже смогли многого добиться: получили первые очки, завоевали первую поул-позицию, первый подиум и первый старт обоих гонщиков с первого ряда”.

“Наша следующая цель – первая победа. Но и без этого данный чемпионат очень ценен для компании. Гоночная трасса значительно быстрее учит управляться с аккумуляторными батареями и распределением мощности, а это для Nissan бесценно”.

Гонка в Монако будет длиться 45 минут плюс один круг. Старт намечен на 16:34 11 мая. Первые тестовые заезды начнутся в тот же день в 7:30. Традиционная пятничная тренировка в Монако проводиться не будет.