Продажи пикапов Fiat Fullback завершаются из-за низкого спроса

Пикапы Fiat Fullback снимают с продаж из-за низкого спроса на европейском рынке Компания FCA завершает продажи пикапа Fiat Fullback на европейском рынке. Дальнейшая судьба модели в России пока неизвестна.

Пикап Fiat Fullback, дебютировавший в 2015 году, является перелицованной копией Mitsubishi L200. Выпускаются обе модели на одном заводе в Таиланде. Автомобиль предназначен для рынков стран Европы, Ближнего Востока и Африки, но европейские дилеры уже прекратили продажи модели.

Как пишет британское издание AutoExpress, причиной завершения продаж «Фулбека» стал низкий спрос на модель. Более того, осенью этого года в Европе начинают действовать более строгие экологические нормы и адаптацию двигателей непопулярного «Фиата» к этим стандартам посчитали нецелесообразной.

Пока неизвестно, останется ли Fiat Fullback на российском рынке. Сейчас у нас предлагают пикапы 2018 года выпуска по цене от 1 709 000 рублей, но у дилеров ещё остались и машины 2017 года выпуска, которые продаются со скидками.

В прошлом году в России продали 225 экземпляров модели Fiat Fullback, но спрос на родственный Mitsubishi во много раз больше — 3028 пикапов за прошлый год. При этом у российских дилеров уже появились обновлённые пикапы Mitsubishi L200.

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