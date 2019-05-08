Автомобили Tesla начали диагностировать поломки и заказывать необходимые детали в сервисный центр

За ремонтом автомобилей Tesla теперь можно следить через мобильное приложение

Обнаружена неполадка в системе преобразования энергии на вашем автомобиле. Запасная деталь была заранее отправлена в предпочтительный сервисный центр Tesla. Используйте мобильное приложение или свою учетную запись, чтобы запланировать поездку на ремонт.



Автомобили Tesla начали диагностировать поломки и заказывать необходимые детали в сервисный центр, указанный владельцем машины. На это обратили внимание в Твиттере.

В компании подтвердили новую функцию и уточнили, что «это как пропустить врача и пойти прямо в аптеку». В Tesla добавили, что ремонт можно отслеживать через мобильное приложение.

Да, наши автомобили следят за определёнными запчастями и сообщают вам, когда они нуждаются в замене, а также заказывают детали к следующему визиту в сервисный центр. сообщение Tesla

22 апреля компания представила полноценный автопилот Tesla и сервис роботакси. Электромобили, по словам Маска, смогут предсказывать подрезания, а автопилот выбирать наиболее подходящую траекторию движения.

Источник.