Автомобили Tesla начали диагностировать поломки и заказывать необходимые детали в сервисный центр

Автомобили Tesla начали диагностировать поломки и заказывать необходимые детали в сервисный центр
Май 08 14:09 2019

За ремонтом автомобилей Tesla теперь можно следить через мобильное приложение

Обнаружена неполадка в системе преобразования энергии на вашем автомобиле. Запасная деталь была заранее отправлена в предпочтительный сервисный центр Tesla. Используйте мобильное приложение или свою учетную запись, чтобы запланировать поездку на ремонт.


Автомобили Tesla начали диагностировать поломки и заказывать необходимые детали в сервисный центр, указанный владельцем машины. На это обратили внимание в Твиттере.

В компании подтвердили новую функцию и уточнили, что «это как пропустить врача и пойти прямо в аптеку». В Tesla добавили, что ремонт можно отслеживать через мобильное приложение.

Да, наши автомобили следят за определёнными запчастями и сообщают вам, когда они нуждаются в замене, а также заказывают детали к следующему визиту в сервисный центр.

сообщение Tesla

22 апреля компания представила полноценный автопилот Tesla и сервис роботакси. Электромобили, по словам Маска, смогут предсказывать подрезания, а автопилот выбирать наиболее подходящую траекторию движения.

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AMSRUS
AMSRUS

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