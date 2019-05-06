Новый дилерский центр Jaguar Land Rover Astana Motors в Алматы

В Алматы открыли новый дилерский центр Jaguar Land Rover Astana Motors, выполненный в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH

В Казахстане состоялось торжественное открытие нового дилерского центра Jaguar Land Rover Astana Motors. Центр в Алматы выполнен в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH, которая глобально внедряется британским концерном начиная с 2014 года.

Общая площадь дилерского центра составляет более 1 860 м2. Первое, что видят клиенты на входе в здание – это зона шоу-рума сертифицированных автомобилей с пробегом, реализуемых в рамках программы Approved, общей площадью 539 м2. На первом этаже центра также располагается сервисная зона с 7 подъемниками, под которую отведено 1 174 м2, и склад оригинальных запасных частей площадью 205 м2. Каждая из многофункциональных зон позволяет производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании. Клиенты могут лично проконтролировать процесс обслуживания или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, чтобы следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

Новые автомобили представлены на втором этаже: зона шоу-рума, занимающая свыше 500 м2, позволяет разместить до 10 автомобилей одновременно. Подобная экспозиция позволит каждому гостю ближе познакомиться с полным модельным рядом Jaguar и Land Rover и подобрать нечто особенное для себя. Помимо этого, Jaguar Land Rover Astana Motors авторизован для продажи автомобилей, разработанных специальным подразделением Special Vehicle Operations (SVO), которое занимается выпуском эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей культовых британских брендов.

Jaguar Land Rover Astana Motors, как и другие новые дилерские центры компании, выполнен в формате ARCH, в рамках которого фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор». Посетителям также доступны зоны отдыха, продажи аксессуаров и сувенирной продукции, конфигуратор и кафе.

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover Astana Motors в Казахстане располагается по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, уг. пр. Гагарина.