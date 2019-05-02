Стали известны самые популярные места для поездок на каршеринге в Москве

Стали известны самые популярные места для поездок на каршеринге в Москве
Май 02 15:03 2019

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал излюбленные места для поездок на каршеринге

Самые популярные направления для поездок на каршеринге в Москве  – это вокзалы и автосалоны, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Вокзалы, автосалоны, Арбат, Автозаводская и Марьино – вот топ-места поездок на каршеринге», – говорится в сообщении.

Так, в опубликованном ЦОДД ролике можно отметить также, что в числе мест, где чаще всего паркуются на автомобилях каршеринга, – Курский, Павелецкий, Белорусский вокзалы, автосалоны на Ярославском шоссе, жилые дома в районе Палехской и Федоскинской улицы, районы Сокол, Перово, Марьино.

Кроме этого, метро «Первомайская», «Семеновская», «Алексеевская», «Тульская», «Трубная», ТЦ «Щелково», ТЦ «Мега Белая Дача», парк «Сокольники», «Lexus Рольф Волгоградский», метро и МЦК «Автозаводская», районы Красная Пресня, Арбат, Тверской, Площадь трех вокзалов.

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AMSRUS
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