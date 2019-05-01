Путин освободил от должности главу ГИБДД по Москве

Владимир Путин отправил в отставку начальника управления ГИБДД по Москве и министра внутренних дел Ингушетии

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Кроме того, глава государства отправил в отставку министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Каву. Тем же указом президент произвел и ряд назначений. Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев стал заместителем главы МЧС — главным государственным инспектором по пожарному надзору. Генерал-полковник Виктор Яцуценко также назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Рапорт Коваленко

О том, что начальник столичной ГИБДД подал в отставку по собственному желанию, сообщалось еще в начале апреля. Рапорт последовал вскоре после того, как он получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Поводом для дисциплинарного взыскания стали действия подчиненных Коваленко во время резонансного ДТП на Можайском шоссе. Тогда столкнулись Mercedes Gelandewagen и “Нива”, жертвами аварии стали пассажирка “Нивы” и ее дочь.

Водитель внедорожника, судимый за разбой Муслим Джанибеков, сбежал в Чечню и сдался полиции только после того, как к нему обратился глава республики Рамзан Кадыров. Как выяснилось, Джанибеков смог скрыться с места происшествия, потому что его отпустили инспекторы, разбиравшие ДТП.

Одного из инспекторов позже уволили, второму объявили о неполном служебном соответствии, взыскания получили и их начальники.

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