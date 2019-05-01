Hyundai Motor предоставила флагманский кроссовер Palisade для участия в церемонии Billboard Music Awards

Новый флагманский кроссовер Hyundai Palisade прибудет на церемонию Billboard Music Awards 2019

Группа BTS прибудет на церемонию Billboard Music Awards 2019 на новом флагманском кроссовере Hyundai Palisade. Это позволит привлечь внимание к модели во всем мире в преддверии начала продаж в Северной Америке, запланированного на это.

Семь участников бойз-бэнда BTS, которые являются глобальными послами бренда Hyundai, начали свой визит в США поездкой на автомобиле Palisade сразу после прибытия в Международный аэропорт Маккаран (Лас-Вегас) 29 апреля. BTS выступят на церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2019, которая пройдет на MGM Гранд Гарден Арене в Лас-Вегасе 1 мая. Бойз-бэнд участвует сразу в двух номинациях: Top Duo/Group и Top Social Artist.

После церемонии Billboard Music Awards 2019 группа начнет свои гастроли в США. Первое выступление состоится на лос-анджелесском стадионе Роуз-Боул 4 мая. Популярность BTS во всем мире растет невероятными темпами, и рекламное сотрудничество Hyundai с поп-группой должно дать мощный импульс международной рекламной кампании Palisade. Объединив усилия с BTS, южнокорейская компания получила уникальную возможность продемонстрировать глобальной аудитории яркий и современный дизайн Palisade, который включает в себя мужественный внешний вид и просторный классический интерьер.

«В современном мире мы наблюдаем быстрое изменение способов потребления медиаконтента, а также развитие и совершенствование методов, используемых компаниями для рекламы своих брендов, — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице- президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Чтобы успешно справляться с этими изменениями, огромную важность в брендовой стратегии приобретает умение обращаться к молодому поколению через самые культовые для него фигуры».

Hyundai Motor предоставила свой восьмиместный кроссовер в распоряжение группы BTSпосле того, как в ноябре прошлого года они стали глобальными послами бренда Hyundai. В то же время суперзвезды жанра K-pop впервые снялись вместе с Palisade в рекламном. Еще один публичный выход Palisade состоялся на 61-й церемонии вручения наград Grammy, где также присутствовала корейская группа. Кроме того, в рамках партнерского проекта с BTS компания Hyundai Motor показала тизерный видеоролик, посвященный глобальной кампании бойз-бэнда, на цифровых рекламных щитах на площади Пикадилли в Лондоне.