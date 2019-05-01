Hyundai Motor предоставила флагманский кроссовер Palisade для участия в церемонии Billboard Music Awards

Группа BTS прибудет на церемонию Billboard Music Awards 2019 на новом флагманском кроссовере Hyundai Palisade. Это позволит привлечь внимание к модели во всем мире в преддверии начала продаж в Северной Америке, запланированного на это.
Семь участников бойз-бэнда BTS, которые являются глобальными послами бренда Hyundai, начали свой визит в США поездкой на автомобиле Palisade сразу после прибытия в Международный аэропорт Маккаран (Лас-Вегас) 29 апреля. BTS выступят на церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2019, которая пройдет на MGM Гранд Гарден Арене в Лас-Вегасе 1 мая. Бойз-бэнд участвует сразу в двух номинациях: Top Duo/Group и Top Social Artist.
После церемонии Billboard Music Awards 2019 группа начнет свои гастроли в США. Первое выступление состоится на лос-анджелесском стадионе Роуз-Боул 4 мая. Популярность BTS во всем мире растет невероятными темпами, и рекламное сотрудничество Hyundai с поп-группой должно дать мощный импульс международной рекламной кампании Palisade. Объединив усилия с BTS, южнокорейская компания получила уникальную возможность продемонстрировать глобальной аудитории яркий и современный дизайн Palisade, который включает в себя мужественный внешний вид и просторный классический интерьер.
«В современном мире мы наблюдаем быстрое изменение способов потребления медиаконтента, а также развитие и совершенствование методов, используемых компаниями для рекламы своих брендов, — заявил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице- президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Чтобы успешно справляться с этими изменениями, огромную важность в брендовой стратегии приобретает умение обращаться к молодому поколению через самые культовые для него фигуры».
Hyundai Motor предоставила свой восьмиместный кроссовер в распоряжение группы BTSпосле того, как в ноябре прошлого года они стали глобальными послами бренда Hyundai. В то же время суперзвезды жанра K-pop впервые снялись вместе с Palisade в рекламном. Еще один публичный выход Palisade состоялся на 61-й церемонии вручения наград Grammy, где также присутствовала корейская группа. Кроме того, в рамках партнерского проекта с BTS компания Hyundai Motor показала тизерный видеоролик, посвященный глобальной кампании бойз-бэнда, на цифровых рекламных щитах на площади Пикадилли в Лондоне.
C 2014 года www.amsrus.ru