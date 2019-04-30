В Пекине прошла презентация ралли “Шелковый путь-2019”

Сотни гостей посетили презентацию международного проекта ралли «Шелковый путь-2019»

В Пекине на площадке Goldenport, на базе GT CLUB, одновременно с международным саммитом «Один пояс, один путь» состоялась презентация международного проекта ралли «Шелковый путь-2019». Руководитель проекта Владимир Чагин и спортивный директор Фредерик Лекиен рассказали про будущую спортивную трассу международной гонки, про гоночные категории, а также про ключевые города, задействованные в маршруте.

Организационный комитет и Федерация автомотоспорта Китая приветствовали на этом мероприятии сотни гостей. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, за которым последовал праздничный ужин с новыми китайскими партнерами международного проекта ралли «Шелковый путь-2019».

Символично, что именно в эти дни в Монголии завершилась финальная прокладка маршрута будущей гонки и группа организаторов «Шелковый путь-2019» въехала в Китай. “Шелковый путь” пройдет с 6 по 16 июля и соберет лучшие экипажи из дисциплины ралли-рейдов в категориях мотоциклы, автомобили и грузовики. Спортивный маршрут гонки составит 3500 километров и будет пройден за 10 дней.

Российский проект впервые прошедший в 2009 году в этом году отмечает 10-летний юбилей. Поэтому девиз организаторов – делать спортивное соревнование ярче и интереснее из года в год – звучит для группы реконессанса тем более актуально. Руководитель группы прокладки маршрута Виктор Соколов заверяет, что применительно к гонке этого года эпитетов «впервые» и «самый» будет особенно много. Ведь на этот раз совершенно новый маршрут включит в себя Монголию. Еще одна из особенностей – впервые в гонке примут участие мотоциклисты.

В прокладке маршрута участвуют специалисты дирекции ралли из России, Монголии, Китая и Франции. Специальная экспедиция, которую, отдавая дань французскому происхождению спортивной дисциплины, привычно называют «группа реконессанс», отправилась в путь на нескольких подготовленных автомобилях Toyota Hilux, чтобы убедиться в существовании выбранных дорог, для их осмотра, поиска площадок под бивуаки, под старт, финиш, контрольные судейские посты и так далее.

Уже много лет автомобили Toyota являются официальными автомобилями ралли «Шелковый путь» и прокладывают маршрут гонки. На 2019 год оргкомитет обозначил наиболее интересные географические зоны маршрута с приоритетными для ралли-рейдов ландшафтами, гоночный трек будет пересекать пять климатических зон!

Позади неделя кропотливой работы по российской территории. Стартовав из Иркутска, караван ралли через российские леса проследует в монгольские степи в столицу Монголии Улан-Батор и, пройдя через пески пустыни Гоби, финиширует в китайском Дуньхуане. Российский старт гонки и первые спецучастки пройдут у озера Байкал.

«Мы находим полную поддержку и помощь со стороны правительств стран и местных органов власти, – говорит Виктор Соколов. – Ралли такого уровня и масштаба давно не проходили по территории Монголии. Но многие еще помнят 90-е годы и ралли «Мастер». Повсеместно мы встречаем очень радушный прием у населения. Здесь очень много поклонников автоспорта. Монголия порадует участников «Шелкового пути-2019» быстрыми рулежными трассами. Это будет настоящая гонка моторов. Но в то же время мы готовим много интересных штурманских задач и успех экипажа будет зависеть не только от навыков пилота».

Любопытно, что летом столицу Монголии Улан-Батор ждут сразу два праздничных события. Фестиваль «Наадам», традиционный ежегодный фестиваль монголов, который празднуют широко по всей стране, представляющий собой спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки, и проезд ралли «Шёлковый путь» по Монголии — совпадут по датам.

Главным итогом работы экспедиции реконессанса станет основной гоночный документ — дорожная книга ралли. По этому документу спортсмены поедут по гоночному треку, и от дорожной книги в буквальном смысле зависит не только успешное прохождение трассы, но и здоровье, а то и жизнь пилотов. Гарантия качественной работы по написанию дорожной книги – это участие в этой работе специалистов мирового уровня, прокладчиков трасс ралли-рейдов топ-категории.

«Для нас особенно важно в этот раз учитывать, что в ралли «Шелковый путь» впервые примут участие мотоциклисты, – говорит специалист по подготовке маршрута Стефан Лебай.

– Все аспекты безопасности максимально должны быть учтены в роуд-буке. В нем прописаны все нюансы и детали маршрута, которые могут представлять опасность для спортсменов, мчащихся со скоростью далеко за сотню километров в час. Помимо необходимых для навигации развилок, развязок и перекрестков, мы отмечаем броды, ямы, трамплины, промоины, сужения и расширения дороги, опасные повороты, крупные камни и другие особенности пути. Работа по написанию дорожной книги марафона растягивается на месяц, в день зачастую возможно записать не более 100 километров спортивной дистанции».

Во время монгольских этапов примерно обозначатся лидеры каждой из категорий гонки. Но впереди экипажи будут ждать огромные песчаные массивы Китая. Дюны пустыни Гоби – являются самыми высокими неподвижными дюнами на Земле и достигают в высоту 500 метров. Несомненно, заключительная часть гонки внесет изменения в генеральную классификацию. Но именно поэтому «Шелковый путь» и интересен для болельщиков ведь интрига будет сохраняться до самого финиша в Дуньхуане.

В мае, подготовка гонки выйдет на финишную прямую. Будут сформированы списки будущих участников, решены визовые вопросы и вопросы логистики. Грандиозный спортивный праздник не за горами. Участникам гонки не терпится попасть на июльский старт у берегов Байкала, чтобы стартовать на экстремальном маршруте, который свяжет Россию, Монголию и Китай.

Телевизионное покрытие

2018 году более 74 вещателей подписали соглашение о приобретении прав на телевизионные трансляции, тем самым обеспечив ралли «Шелковый путь» трансляции в 196 странах. Что позволило заявить о мероприятии на весь мир, в том числе, за счет показов специальных выпусков по международным спортивным каналам в дополнение к трансляциям по государственным каналам пересекаемых стран.

Международное ралли “Шелковый путь”. Коротко о проекте

В 2009 году первое издание международного ралли «Шелковый путь» связало единым маршрутом Россию, Казахстан и Туркменистан, став одним из важнейших событий в мире ралли-рейдов. Соревнование пользуется огромной популярностью как среди титулованных команд и чемпионов рейдовой дисциплины, так среди многочисленных спортсменов-любителей. В историю ралли «Шелковый путь» вошли такие громкие имена, как Карлос САЙНЦ, Сириль ДЕПРЕ и Язид АЛЬ-РАДЖИ в категории «Внедорожники»; Дмитрий СОТНИКОВ, Эдуард НИКОЛАЕВ и Айрат МАРДЕЕВ в категории «Грузовики».

В 2019 году ралли «Шелковый путь» выходит на новый уровень: в маршрут пересекаемых стран войдет Монголия, а для райдеров впервые будет открыта заявочная кампания в категорию «Мото», участникам будет представлен абсолютно новый маршрут.

Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути.

Программа

Дата проведения соревнования: с 6 по 16 июля 2019 года

Технические проверки: 5 и 6 июля 2019 года

Торжественный старт: 6 июля, г. Иркутск (Россия)

Торжественный финиш: 16 июля, г. Дуньхуан (Китай)

Количество этапов: 10

Протяженность: 5000 километров

3500 километров — скоростной дистанции

Россия — Монголия — Китай

Иркутск — Улан-Батор — Дуньхуан

Этап чемпионата мира по кросс-кантри

Кандидатская гонка на этап Кубка мира по ралли-рейдам 2020

Аккредитация прессы на весь маршрут ралли открыта с 15 апреля по 1 июня.

Аккредитация (разовая) – начало приема заявок с 15 июня.