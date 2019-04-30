MAN Xlion — проверенная и надежная техника MAN в специальной комплектации

MAN Xlion – это надежность, максимальная отдача и способность выдерживать большие нагрузки

В визуальном плане MAN XLION будет отличаться привлекательным дизайном с использованием изображений львов по обеим сторонам кабины (по желанию клиента). Двери кабины каждого автомобиля украсит надпись «XLION». X в названии «хищного» грузовика означает «extreme», или «экстремальный». Это указывает на то, что MAN обладает такой же чрезвычайной выносливостью, как и участники экстремальных соревнований Ironman. Поэтому компания MAN и является официальным спонсором соревнований по триатлону Ironman Europe.

Варианты оснащения под стать специфике сегмента

Пакеты оснащения составлены таким образом, что владельцы транспортных предприятий будут впечатлены экономичностью, а водители — комфортным вождением MAN.

Специальная версия дальнемагистрального тягача модели MAN XLION рассчитана на дальние перевозки и подобно MAN TGX способна развивать мощность минимум в 320 л. с. Предлагаются двигатели серии D20 и D26, обеспечивающие максимальную мощность вплоть до 540 л. с. К опциям, которые делают автомобиль более эффектным и удобным, относятся элементы комплексного оснащения кабины из пакета для повышения комфорта водителя, аудиосистема MAN, светодиодные ходовые фонари и хромовые накладки на бампер.

Специальная версия модели MAN XLION в строительном сегменте предназначена для серии MAN TGS с мощностью двигателя в 460 и 500 л. с. Наряду с аудиосистемой MAN, светодиодными ходовыми фонарями и ABS для бездорожья в комплект поставки также входит пакет для строительства. Таким образом, обеспечивается более высокая безопасность труда и надежность перевозки.

Пакет включает, среди прочего, подходящую для работы в условиях сильного загрязнения отделку салона в сером цвете оттенка Urban Concrete, направляющую пластину под двигателем, предотвращающую образование завихрений пыли, строительную лестницу со стороны водителя с удлиненным опорным релингом на крыше или противоударной решеткой перед радиатором.

Специальную версию MAN XLION для развозных перевозок компания MAN предлагает для двухосных автомобилей серий TGL и TGM с задним приводом, независимо от мощности двигателя и размера кабины. Благодаря системе кондиционирования воздуха, устройству громкой связи для мобильного телефона и аудиосистеме MAN водитель может работать в таких же комфортных условиях, что и с пакетом для повышения комфорта водителя MAN.

В зависимости от варианта кабины, сюда относятся многофункциональное рулевое колесо, удобное водительское сиденье, чехлы сиденья из комфортного материала или система замков дверей с центральным управлением.

Выбрав любой из трех специальных вариантов MAN XLION, вы получаете высококачественный автомобиль, оснащенный под стать сегменту, с особыми условиями After Sales в рамках договоров на техническое обслуживание Service Contract Comfort и Comfort Super.

Дополнительное оснащение MAN XLION с учетом специфики российского рынка

В зависимости от местных требований и модели, дилеры могут составлять и дополнительно учитывать специальные пакеты в отношении оснащения, условий финансирования и объема работ по техническому обслуживанию. Это может быть, например, пакет Style, пакет Safety или индивидуализированное дополнительное оборудование из ассортимента MAN Truck Modification.

Впервые в России

То, что в Европе — экстрим, в России, зачастую, привычные условия эксплуатации. Именно поэтому опции из пакета XLION особенно актуальны для российского рынка.

В ближайшее время демо-парк ООО «МАН Трак энд Бас РУС» пополнится тестовой версией грузового автомобиля MAN TGX с пакетом опций X-LION. Широкой публике автомобиль будет представлен на выставке COMTRANS-2019, которая пройдет в Москве 3-7 сентября 2019 года.

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