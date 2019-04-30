JAC Motors представил кроссовер с полностью электрическим приводом

На 18-м Шанхайском международном автомобильном салоне 2019 компания JAC Motors продемонстрировала кроссовер с электрическим приводом JACiEVS4.

Главной новинкой JAC Motors на выставке стал кроссовер с электрическим приводом JACiEVS4. Модель относится к третьему поколению электромобилей, разрабатываемых подразделением JAC New Energy Passenger Vehicle Company.

Автомобиль снабжен блоком литий-ионных аккумуляторных батарей суммарной мощностью 66 КВт-ч, обеспечивающих максимальный пробег без подзарядки 470 км. При типичной городской эксплуатации в режиме «дом-работа», это позволит пополнять аккумуляторы один раз в неделю. Система способна поднять заряд с 30 до 80% за полчаса, и всего 10 минут потребуется, чтобы обеспечить дальность хода в 80 км. Аккумуляторы имеют жидкостное охлаждение, благодаря которому рабочая температура поддерживается в диапазоне 10-35 градусов. Ресурс источников питания составляет 1 000 000 километров.

JACiEVS4 представлен в четырех версиях, различающихся дальностью пробега и оснащением. В максимальной комплектации кроссовер снабжен полным комплексом систем безопасности, включая EPB, EPS, ESC и TCS, а также ассистентов водителя – системой предупреждения о сходе с полосы движения, контроля слепых зон, превышения скорости. Бортовой мультимедийный комплекс работает с помощью интеллектуальной операционной системы нового поколения, осуществляющей управление звуком, навигацией, кондиционером и прочими функциями как традиционным способом, так и с помощью голосового ввода. Помимо этого, доступна функция бронирования различных услуг в процессе поездки. Автомобиль собирается на производственной линии, созданной в сотрудничестве со специалистами совместного предприятия JAC Volkswagen.

JAC Motorsзапустил разработку автомобилей на альтернативных источниках в 2007 году, и уже спустя три года продемонстрировал первый ходовой образец электромобиля. В 2018 году объем продаж моделей JAC с электрическим приводом составил 63 671 единиц. В перспективе – выпуск линейки гибридов и электромобилей, включая кроссоверы, седаны и микроавтобусы.С 2019 по 2021 годы на местный рынок выйдут пять моделей, – iEVA60. iEVA432, iEVS4, X811 и A00. JACMotors планирует постепенно наращивать выпуск автомобилей на альтернативных источниках энергии, и довести их продажи до 20% к 2010 году, и до 30% к 2015 году от общего объема реализованных автомобилей.