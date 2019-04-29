Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

Новый кроссовер Volkswagen Tayron успешно реализуют в Китае

Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты. По официальным данным, только в марте 2019 года он разошелся тиражом в 9150 экземпляров, вытеснив из 30-ки бестселлеров японского Toyota Highlander с результатом 6900 проданных машин.

Напомним, VW Tayron, вышедший на китайский рынок в октябре прошлого года, в модельном ряду бренда встал на ступень ниже флагманского Teramont. По габаритам новинка соответствует классу среднеразмерных SUV: 4590 мм в длину, 1860 мм в ширину, 1660 мм в высоту при колесной базе 2731 миллиметров.

Кроссовер представлен в Поднебесной с 2,0-литровым бензиновым турбомотором TSI, доступным, в свою очередь, в двух вариантах форсировки: 186 и 220 лошадиных сил. Пару ему составляет безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG, а полный привод предлагается только за дополнительную плату.

Цены на Volkswagen Tayron начинаются от 188 800 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу). Самой дорогой считается оспортивленная версия R-Line за 319 800 юаней (около 3,1 млн рублей).

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