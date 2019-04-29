В Сети представлены рендеры кроссовера с дизайном от Ford Mustang

Ford ведет разработку нового кроссовера, прототипом которого станет культовая модель Mustang

Уже не секрет, что в американской компании ведут разработку нового кроссовера, который намерены выполнить в стилистике культовой модели Ford Mustang.

О разработке нового кросса ранее сообщали представители компании, но подробности о развитии проекта не раскрываются. Известно лишь, что кроссовер в стилистике масл-кара могут представить уже в следующем году и то, что он будет электрокаром.

Между тем дизайнеры «Колеса.ру» решили показать, каким бы мог быть такой кроссовер. Так, в Сети были представлены рендеры кроссовера Ford Mustang, в котором использовали дизайнерские решения от масл-кара. Новинку показали в пятидверном кузове с большой колесной базой и пластиковым обвесом по кругу.

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