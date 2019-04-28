Мировая премьера нового кроссовера Renault Arkana состоится уже в мае

22 мая в Москве компания Renault в проведет презентацию нового кроссовера Renault Arkana

Компания Renault готовится к запуску имиджевого, но при этом сравнительно доступного кросс-купе Arkana. Премьера одной из самых ожидаемых новинок 2019 года будет только российской, но еще и мировой!

Официальный дебют полностью серийного кроссовера Renault Arkana состоится уже 22 мая. Статическая презентация “первого купе-кроссовера в массовом сегменте”, как “Аркану” называет сам производитель, пройдет в рамках специального мероприятия в Москве. Россия станет первой страной, где откроются продажи этого автомобиля. Важно отметить еще и то, что инжиниринговые работы над “Арканой” проводились отечественными специалистами с учетом наших потребностей.

Основные технические подробности уже известны. Кроссовер построен на глубоко модифицированной платформе B0 и получит, как минимум, два силовых агрегата. Базовый мотор – это хорошо известный 114-сильный атмосферник Renault/Nissan 1,6 Н4М, который будет сочетаться с механикой и вариатором CVT.

Второй агрегат был разработан в кооперации с Daimler AG и представляет из себя 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм), в пару к которому тоже пропишут вариатор.

Разумеется, будет и полноприводная версия “Арканы” с трансмиссией, позаимствованной у Duster, Qashqai и других кроссоверов альянса.

Сколько будет стоить Renault Arkana, пока не сообщается. Учитывая тот факт, что кросс-купе спозиционируют между существующими моделями Kaptur и Koleos, теоретически можно ожидать базовые цены в районе 1,2-1,3 млн рублей. Российские продажи этой новинки могут открыться ближе к середине лета 2019 года.

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