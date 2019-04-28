Единственный сохранившийся гигант МАЗ-525

МАЗ-525 – первый советский большегрузный автомобиль и он замечательно сохранился до наших дней

Ребята из проекта «Кузница Тест-Драйва» отыскали первый советский большегрузный автомобиль – карьерный самосвал МАЗ-525. Это единственный экземпляр, который дошел до наших дней. Машина была предтечей легендарных БелАЗов и, более того, с 1958 года выпускалась под маркой БеЛАЗ-525.

Уникальный МАЗ-525 сегодня стоит на постаменте в Дивногорске, там где находится Красноярская ГЭС, в строительстве которой самосвал принимал активное участие. Памятник установлен в честь трудового подвига автомобилистов-строителей, которые этими автомобилями-гигантами перекрывали устье реки Енисей, засыпая его тысячами тонн камней.

МАЗ-525 начал разрабатываться на Минском автозаводе еще в 1947 году, а в серийное производство пошел в 1951-м. Машина имела грузоподъемность 25 т, за что получил прозвище «четвертак». Автомобиль оснащался дефорсированным танковым дизельным двигателем мощностью 300 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Интересно, что задний мост был жестко прикреплен к раме из-за чего самосвал был не очень комфортным для водителя. Очень часто на сиденье водителя клали фуфайку для амортизации, а то и вовсе управляли гигантом стоя.

С 1958 по 1963 гг. Самосвал выпускался на заводе в Жодино, под маркой БелАЗ. В 1964 году на смену МАЗ/БелАЗ-525 пришла более современная модель БелАЗ-540.

В свое время МАЗ-525 испытывали в различных исполнениях. Это седельный тягач МАЗ-525А с 45-тонным самосвальным полуприцепом БелАЗ-5271. Был даже троллейвоз, однако из-за непрактичности карьерный самосвал по проводам в производство не пошел.

А вот старший собрат – трехосный МАЗ-530 (6х4) грузоподъемностью 40 т был запущен в серию. Интересно, что МАЗ-525 принимал участие не только на всех крупнейших стройках СССР, но и далеко за рубежом. «Четвертак» экспортировался, в частности, в Египет и во Вьетнам.