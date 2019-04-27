В I квартале 2019 г выручка группы Renault составила 12,5 млрд Евро

Продажи Группы Renault во всем мире (легковые и легкие коммерческие автомобили) в первом квартале сократились на 5,6% на фоне падения рынка на 7,2%. Рыночная доля осталась на прежнем уровне в 4,1% (+0,1 пп по сравнению с 1 кварталом 2018).
В Европе продажи Группы выросли на 2,0% на фоне падения рынка на 2,4% благодаря хорошим результатам Clio, нового Duster, Zoe и легковых коммерческих автомобилей. В Бразилии Группа Renault увеличила свои продажи на 29,4% и заняла рекордную долю рынка в 8,9%. Kwid продолжает пользоваться большой популярностью в регионе.
В России рынок и продажи Группы по сравнению с 2018 годом практически не изменились, а рыночная доля составила 28,5%. Lada Granta является бестселлером на рынке. В Аргентине и Турции продажи Группы Renault сократились на 47% и 42%, соответственно, при этом рыночные доли выросли из-за падения рынков на 49% и 44%. В Иране введение санкций США привело к остановке продаж Группы с августа 2018 года.
Идет подготовка к запуску новых моделей, вскоре ожидается выход нового Clio в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и City K-ZE в Китае.
В первом квартале 2019 года выручка Группы составила 12 527 млн евро (–4,8%). При неизменных валютных курсах и базе сравнения падение составило бы 2,7%.
Выручка в автомобильном секторе (исключая «АВТОВАЗ») составила 10 916 млн евро (–6,3%). Этот спад в основном объясняется негативным эффектом объема (–4,7 пп) и сокращением продаж партнерам (–3,1 пп). Эффект валютных курсов оказал негативное влияние в размере 1,5 пп из-за обесценивания аргентинского песо, бразильского реала, российского рубля и турецкой лиры. Эффект цены был положительным в размере 0,3 пп, а эффект продуктового ассортимента составил 1 пп.
В финансировании продаж (RCI Banque) в первом квартале выручка составила 844 млн евро (+6,4% по сравнению с 2018 годом). Число новых кредитных договоров сократилось на 2,7% в основном из-за снижения активности в Турции и Аргентине. Средний объем доходных активов вырос на 8,2% до 46,5 млрд евро.
В этом квартале вклад АВТОВАЗа в выручку Группы составил 767 млн евро (+7,1%) благодаря росту продаж Lada и несмотря на негативное влияние обменного курса в размере 67 млн евро.
Ожидается, что европейский рынок останется без резких изменений, если только Брекзит не пройдет по жесткому сценарию. За пределами Европы ожидается рост российского рынка примерно на 3% (по сравнению с прежним прогнозом роста свыше 3%), а бразильский рынок должен увеличиться на 10%.
На этом фоне Группа Renault планирует:
C 2014 года www.amsrus.ru