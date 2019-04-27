В I квартале 2019 г выручка группы Renault составила 12,5 млрд Евро

Ожидается, что в 2019 г. мировой рынок группы Renault сократится примерно на 1,6%.

Продажи Группы Renault во всем мире (легковые и легкие коммерческие автомобили) в первом квартале сократились на 5,6% на фоне падения рынка на 7,2%. Рыночная доля осталась на прежнем уровне в 4,1% (+0,1 пп по сравнению с 1 кварталом 2018).

В Европе продажи Группы выросли на 2,0% на фоне падения рынка на 2,4% благодаря хорошим результатам Clio, нового Duster, Zoe и легковых коммерческих автомобилей. В Бразилии Группа Renault увеличила свои продажи на 29,4% и заняла рекордную долю рынка в 8,9%. Kwid продолжает пользоваться большой популярностью в регионе.

В России рынок и продажи Группы по сравнению с 2018 годом практически не изменились, а рыночная доля составила 28,5%. Lada Granta является бестселлером на рынке. В Аргентине и Турции продажи Группы Renault сократились на 47% и 42%, соответственно, при этом рыночные доли выросли из-за падения рынков на 49% и 44%. В Иране введение санкций США привело к остановке продаж Группы с августа 2018 года.

Идет подготовка к запуску новых моделей, вскоре ожидается выход нового Clio в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и City K-ZE в Китае.

Выручка в первом квартале по секторам

В первом квартале 2019 года выручка Группы составила 12 527 млн евро (–4,8%). При неизменных валютных курсах и базе сравнения падение составило бы 2,7%.

Выручка в автомобильном секторе (исключая «АВТОВАЗ») составила 10 916 млн евро (–6,3%). Этот спад в основном объясняется негативным эффектом объема (–4,7 пп) и сокращением продаж партнерам (–3,1 пп). Эффект валютных курсов оказал негативное влияние в размере 1,5 пп из-за обесценивания аргентинского песо, бразильского реала, российского рубля и турецкой лиры. Эффект цены был положительным в размере 0,3 пп, а эффект продуктового ассортимента составил 1 пп.

В финансировании продаж (RCI Banque) в первом квартале выручка составила 844 млн евро (+6,4% по сравнению с 2018 годом). Число новых кредитных договоров сократилось на 2,7% в основном из-за снижения активности в Турции и Аргентине. Средний объем доходных активов вырос на 8,2% до 46,5 млрд евро.

В этом квартале вклад АВТОВАЗа в выручку Группы составил 767 млн евро (+7,1%) благодаря росту продаж Lada и несмотря на негативное влияние обменного курса в размере 67 млн евро.

Прогноз на 2019

Ожидается, что европейский рынок останется без резких изменений, если только Брекзит не пройдет по жесткому сценарию. За пределами Европы ожидается рост российского рынка примерно на 3% (по сравнению с прежним прогнозом роста свыше 3%), а бразильский рынок должен увеличиться на 10%.

На этом фоне Группа Renault планирует: