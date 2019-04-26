Модель УАЗ «Буханка» Трофи поступит в продажу 1 мая

Новая «Буханка» Комби Трофи отличается внедорожными шинами и обновленным дизайном

Ульяновский автомобильный завод начинает продажи грузопассажирской модели УАЗ «Буханка» Комби в исполнении Трофи. У таких автомобилей впечатляющие внедорожные способности сочетаются с большим удобством в путешествиях.

От стандартных модификаций «Буханка» Комби Трофи отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и защитным колером кузова. Кроме того, версия Трофи выделяется экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери и ручками дверей нового типа.

Не обошлось без изменений и в салоне. Например, у сидений появилась водоотталкивающая обивка с двойной прострочкой, а у передних кресел – ещё и подогрев, не требующий доплаты. В списке базового оснащения также присутствуют единый для замка зажигания и дверей ключ и раздвижные форточки. Салон автомобиля по-прежнему рассчитан на семь человек и 450 кг груза.

УАЗ «Буханка» Комби в исполнении Трофи комплектуется четырёхцилиндровым мотором 2.7, развивающим 112 л.с. и 198 Н•м, пятиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Официальные дилеры УАЗ в России начнут принимать заказы на Комби Трофи с 1 мая 2019 года. Цена составляет 829 900 рублей.