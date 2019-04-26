Hyundai Motor назначил Саймона Лоусби в Дизайнерском центре в Корее

Саймон Лоусби играл ключевую роль в формировании дизайнерской концепции Hyundai в Китае, в том числе выпустив ряд новых стильных моделей, таких как спортивный седан LaFesta.

«Я горжусь тем, что смогу внести свой вклад в развитие глобальной дизайнерской стратегии Hyundai, — заявил Саймон Лоусби. — Сегодня в нашей отрасли происходят радикальные изменения, и я с нетерпением жду возможности принять участие в разработке захватывающих инновационных концепций и уникальной эстетики для автомобилей Hyundai. А еще я с удовольствием окажу посильную помощь в создании позитивного образа бренда в глазах клиентов».

На новой позиции г-н Лоусби будет курировать дизайнерскую стратегию для моделей Hyundai во всем мире. Подчиняться он будет Ли Санъюпу (Sang Yup Lee), главе Дизайнерского центра Hyundai, и Люку Донкервольке, директору Hyundai Motor Group по дизайну.

Новым директором по дизайну в Китае станет вице-президент Ку Минчуль (Minchul Koo), в настоящее время возглавляющий Группу наружного дизайна Hyundai.

«Я уверен, что с приходом Саймона главный дизайнерский центр в Корее сможет гораздо эффективнее внедрять нашу новую дизайнерскую философию в автомобили следующего поколения. Благодаря эффективному глобальному сотрудничеству и прозрачности коммуникаций мы продолжим развивать давние традиции дизайна Hyundai, успешно удовлетворяя быстро меняющиеся потребности наших клиентов в эту новую динамичную эпоху», — отметил исполнительный вице-президент Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke).

Главной задачей г-на Лоусби станет управление дальнейшим развитием новой дизайнерской философии Hyundai Motor под названием «чувственная спортивность». В новых моделях Hyundai будет отражаться фирменный стиль Hyundai Motor с его гармоничными сочетанием пропорций, архитектуры, художественного образа и технологий, дополненных свежим и современным взглядом на автомобильный дизайн. Благодаря своему обширному отраслевому опыту г-н Лоусби сможет внести заметный вклад в повышение эмоциональной привлекательности новых автомобилей через дизайн.

Г-н Лоусби (51 год) получил степень магистра по автомобильному дизайну во всемирно известном Королевском колледже изобразительных искусств в Лондоне (Великобритания), изучал машиностроение в Университете Лондона.

До Hyundai г-н Лоусби проработал 10 лет на должности директора по дизайну в Китае в Volkswagen Group China, где реализовал множество крупных проектов для китайского рынка, а до этого занимал руководящие должности в Rolls-Royce и Bentley Motor Cars.