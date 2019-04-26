Эдуард Николаев выигрывает пролог ралли «Золото Кагана 2019»

В Чемпионате России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2019» заявлено 7 спортивных экипажей «КАМАЗ-мастер»

В Астрахани стартовал второй этап Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2019». После торжественного старта гонки и первого короткого, открывающего гонку спецучастка последуют два дня с полноценными этапами длиной 266 и 313 км. По традиции организаторы выбирают самые сложные участки бездорожья – коварные астраханские пески и жесткие степные дороги не раз становились преградой для самых титулованных автогонщиков.

Команда «КАМАЗ-мастер» традиционно использует эти весенние старты для проверки технических нововведений после январского «Дакара».

Для участия в астраханской гонке заявлено 7 спортивных экипажей:

№300 НИКОЛАЕВ Эдуард – ЯКОВЛЕВ Евгений – КАРИМОВ Богдан

№301 КАРГИНОВ Андрей – МОКЕЕВ Андрей – МАЛЬКОВ Иван

№302 СОТНИКОВ Дмитрий – АХМАДЕЕВ Руслан – АХМЕТЗЯНОВ Ильгиз

№303 ШИБАЛОВ Антон – НИКИТИН Дмитрий – ТАТАРИНОВ Иван

№304 МАРДЕЕВ Айрат – СВИСТУНОВ Дмитрий – ВАХРУЩЕВ Сергей

№305 КУПРИЯНОВ Сергей – КУПРИЯНОВ Александр – ГАЛЯУТДИНОВ Ахмет

№306 УСПЕНСКИЙ Сергей – УПЕРЕНКО Олег – ЛЕОНОВ Игорь

Всего же старт в трехдневных соревнованиях по астраханским пескам взяли 28 экипажей на внедорожниках и грузовиках. КАМАЗ-мастер» участвует в гонке расширенным составом. Как объяснил накануне старта заместитель директора по производству и развитию, восьмикратный чемпион ралли «Дакар» Сергей Савостин, который в Астрахани будет выполнять функции тим-менеджера спортивного коллектива, из 7 это связано с тем, «что очень много объектов для проверки, их нельзя испытывать на каком-то одном – двух автомобилях, надо обязательно разнести, чтобы получить объективные результаты, которые можно будет сравнивать и использовать в дальнейшем. Кроме спортивных автомобилей технические новшества тестируются также на машинах сопровождения. К примеру, на тяжелых автомобилях технической помощи команды пройдут обкатку и проверку шины KAMA PRO производства партнера команды “КАМАЗ-мастер” компании KAMA TYRES»

Для участия в «Золоте Кагана» в Астрахань прибыли четыре автомобиля, которые участвовали в «Дакаре», также в гонке принимает участие автомобиль капотной компоновки, управлять им будет Айрат Мардеев. Все пять действующих пилотов выезжают со своей задачей по испытанию техники и обкатке экипажей. Сразу четыре молодых участника команды впервые попробуют себя в роли экипажных механиков.

Кроме камазовцев в гонке примут участие еще два экипажа. Это экипаж Сергея Куприянова на газодизельном КАМАЗе. Спортивный грузовик мотор которого работает на смеси традиционного топлива и газа – совместный проект ПАО «Газпром», банка ВТБ и команды «КАМАЗ-мастер».

Также в гонке за рулем еще одного спортивного «КАМАЗа» примет участие экипаж Сергея Успенского. Cамый титулованный автоспортсмен на всем постсоветском пространстве, многократный чемпион России по классическому ралли, профессиональный гонщик поделился своими эмоции: “Я не могу кратко описать и передать свои впечатления. Все началось, когда я ступил на территорию команды «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах и проехал на тестах. И сейчас уже на гонке в Астрахани эта фантастика продолжается; дальнейшее знакомство с машиной – нереальной машиной, потому что КАМАЗ это не просто машина – это КАМАЗ-мастер. Великолепные впечатления, я очень рад!»

Стартовая церемония по доброй традиции состоялась у стен астраханского кремля. С приветственным словом к участникам ралли-рейда обратился губернатор Астраханской области Сергей Морозов. Трассой пролога стал 23-километровый спецучасток. Участники грузовой категории оценили его как довольно быстрый и извилистый, местами скользкий из-за травы уже зеленеющей на бескрайних астраханских степных просторах. Опасность представляли также довольно высокие брустверы извилистых и рулежных степных дорог грозившие «закусыванием» колес и опрокидыванием. Тем не менее короткая трасса первого дня соревнований не преподнесла никаких сюрпризов.

Лучшим не только в грузовом, но и в абсолютном зачете на трассе ССУ стал экипаж Эдуарда Николаева с результатом 10 минут 43 секунды. Всего лишь на 14 секунд медленнее Эдуарда Николаева был Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер, 10 мин 57 сек). Третий результат у представителя легкового зачета Владимира Васильева выступающего на спортивном Mini Cooper Countryman (команда VRT, 10 мин 58 сек). Четвертое время дня показал экипаж Андрея Каргинова (КАМАЗ-мастер, 11 мин 05 сек). Айрат Мардеев разместился на 7-й позиции в абсолютном зачете (11 мин 32 сек, 4 место в грузовом зачете), Сергей Куприянов показал 5-й результат в грузовом (20-й в абсолютном), со временем 13 мин 16 сек. Из-за пенализации в 3 минуты (не взяли навигационную точку) на 6-м месте в грузовом зачете оказался экипаж Антона Шибалова (13 мин 21 сек). Ну и, наконец, только пробующий себя за рулем спортивного грузовика Сергей Успенский тем не менее был очень быстрым и с результатом 13 мин 41 сек стал седьмым в грузовом зачете.

В пятницу 26 апреля участников ждет 266 километровый скоростной участок проложенный по левому берегу Волги.

Эдуард Николаев, пилот экипажа №300:«Мне всегда нравились астраханские трассы. Пятнадцать лет назад здесь была моя первая гонка в составе экипажа Владимира Геннадьевича Чагина. С Астраханбю очень приятные ассоциации – начало сезона, скорость, солнце весна!»

Андрей Каргинов, пилот экипажа №301: «Трасса пролога несмотря на то, что она довольно короткая мне очень понравилась своим разнообразием большие рвы, промоины, узкие дамбы, провалы – приходилось быть внимательным».

Антон Шибалов, пилот экипажа №303: «Гонка «Золото Кагана» – хорошая возможность попробовать молодежь в качестве экипажников. На этот раз сразу четыре человека влились в спортивные экипажи. В нашем в качестве механика пробует свои силы Иван Татаринов. Все ребята очень старательные. Видно, что для них очень почетно и ответственно попасть в кабину спортивного грузовика».

Сергей Куприянов, пилот экипажа №305:«Здорово снова оказаться в «КАМАЗе». Это уникальная машина. Но перерыв у меня был довольно большим. Надо по новой привыкать. Но настрой у нашего экипажа боевой. Впереди 2 дня соревнований. Будет интересно».

Сергей Успенский, пилот экипажа №306:«У КАМАЗа очень шикарная динамика, он так набирает свою максимальную скорость, что даже не заметно. Ты вроде только переключился и уже чувствуешь, что ты в отсечке – уже все, максимальная скорость. Очень хорошо машина рулится, с габаритами и весом мне было несложно освоиться. Машина серьезная и я на ней гонку еду первый раз. Настрой на эту гонку, прежде всего – это ответственность».

Айрат Мардеев, пилот экипажа №304: «Капотный грузовик, которым я управляю как будто создан для таких быстрых трасс с твердыми покрытиями как сегодняшняя. Посадка экипажа, развесовка машины способствует прохождению рулежного степного маршрута в раллийном стиле. Получаешь огромное удовольствие».