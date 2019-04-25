Старт продаж нового Mercedes GLE в России отложен до осени

Кроссовер Mercedes GLE поступит в продажу в России не раньше осени

Плохая новость для тех, кто заказал кроссовер Mercedes GLE нового поколения: по информации дилеров, старт российских продаж отложен до осени. По первоначальному плану поставки автомобилей американского производства должны были начаться в январе, потом старт продаж был плавно перенесен на май, но и в этом месяце машины в Россию не придут. Продавцы ожидают официальное разъяснение концерна Daimler до конца этой недели, после чего будет принято решение о пересмотре оформленных заказов.

Причина задержки явно не связана с сертификацией: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый GLE американского производства выдано еще в феврале, а в марте его расширили, добавив третью модификацию, — ныне действующий документ распространяется на версии GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450. Судя по всему, в концерне Daimler решили сразу выводить на рынок кроссоверы российского производства: начало выпуска на только что запущенном подмосковном заводе как раз запланировано на осень. Между тем дилерские запасы кроссоверов Mercedes GLE прошлого поколения уже подходят к концу.

Кроме того, по информации дилеров, снова отложен еще и российский дебют дизельного Гелендвагена: вместо ранее обозначенного октября Mercedes G 350 d доберется до нас только в 2020 году. Тогда же стоит ждать и новый Mercedes GLS.

Источник.