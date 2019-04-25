Range Rover Evoque прошел испытания на соответствие ужесточенным европейским эко-стандартам RDE2

Новый Range Rover Evoque в версии D150 полностью соответствует новым европейским стандартам выбросов NOx

Новый Range Rover Evoque стал первым премиальным компактным внедорожником, прошедшим сертификацию по Real Driving Emissions stage 2 (RDE2) – новым европейским стандартам выбросов NOx. Испытания прошли в преддверии официального вступления в силу стандартов для новых моделей, которое произойдет в январе 2020 года.

Все представители модельного ряда Jaguar и Land Rover отвечают стандартам RDE первой стадии, которые действуют на европейском рынке с сентября 2018 года. Однако новый Range Rover Evoque в версии D150 с передним приводом и ручной коробкой передач теперь соответствует еще более строгим требованиям второй стадии – RDE2.

Это означает, что объем выбросов NOx автомобиля не должен превышать 80 мг/км. Новый Evoque прошел сертификацию более чем за год до запланированной имплементации стандартов для новых автомобилей.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Соответствие стандартам и получение сертификации в опережение графика – это серьезное достижение, которое стало результатом слаженной работы наших инженеров. Новый Range Rover Evoque получил улучшенную конструкцию силового агрегата с низким коэффициентом трения, что позволило снизить реальные показатели выбросов NOx при движении на 90% с 2010 года. Все это в очередной раз демонстрирует невероятный прогресс, которого достигла компания Jaguar Land Rover. Независимые агентства и компании, в том числе AIR Index и ADAC уже подтвердили, что наши дизельные двигатели – одни из самых экологически чистых на глобальном рынке».

Сертификация была пройдена благодаря усовершенствованным технологическим решениям для двигателя и выхлопной системы. В отработанные газы впрыскивается жидкость AdBlue, которая вступает с NOx в химическую реакцию, превращая его в безвредные азот и воду. Этот процесс позволяет дизельным двигателям Ingenium соответствовать строжайшим экологическим стандартам.

Двигатель с низким коэффициентом также позволяет минимизировать объем выбросов NOx при разогреве автомобиля и достижении оптимальной температуры. Кроме того, эффективные дизельные сажевые фильтры легко интегрируются в систему очистки и улавливают 99,9% всех вредных частиц в выхлопных газах.

В рамках протоколов испытаний RDE новые автомобили проходят серию тестов, призванных выявить наиболее точные показатели. Они сочетают разные стили вождения, степени нагрузки по количеству пассажиров и объему багажа, а также старт без разогрева, теплые погодные условия и прохождение маршрутов по холмистой местности.

Помимо полного соответствия Range Rover Evoque в модификации D150 с передним приводом и ручной коробкой передач стандартам RDE2, вся модельная линейка автомобиля отличается сокращенными выбросами CO 2. Этому способствует улучшенная система Active Vanes, которая повышает аэродинамическую эффективность на 14%. Активные воздухозаборники остаются закрытыми во время разогрева, позволяя автомобилю быстрее достичь оптимальной рабочей температуры. Также они закрываются в условиях, когда не требуется дополнительное охлаждение – например, при спокойной поездке.

Внедрение технологии мягкого гибрида (MHEV) также улучшает показатели выбросов. Система сохраняет энергию, образующуюся во время торможения, перенаправляя ее в расположенную под полом батарею. Накопленная энергия помогает работе двигателя при ускорении.

Соответствие стандартам RDE2 – еще одно следствие продолжающейся работы Jaguar Land Rover по оптимизации динамики, эффективности и объема выбросов на всем модельном ряду. Компания не только совершенствует бензиновые и дизельные двигатели, но и внедряет модели с подзаряжаемыми и мягкими гибридными установками. К 2020 году Jaguar Land Rover обеспечит клиентов электрифицированными версиями всех новых автомобилей.