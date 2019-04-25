Путешествие с Volkswagen Caravelle

Провести майские каникулы в автопутешествии – отличный план, правда, не всегда он приводит в восторг того, кто за рулем.

Долгие переезды и очереди на границе, незнакомые маршруты и поиск нужных достопримечательностей плохо способствуют обретению спокойствия, за которым обычно собираются в отпуск.

К счастью, чтобы получить массу новых впечатлений и вдоволь порелаксировать, глядя на красоты, не нужно уезжать слишком далеко и в спешке «коллекционировать» все дежурные памятники истории и искусств. Наш мини-гид по оригинальным местам ближнего зарубежья поможет вам спланировать насыщенную и комфортную майскую поездку.

Куда едем: Армения

На что смотрим: монастырь Хор Вирап

Основным пунктом назначения в Армении можно сделать прекрасный Ереван. Бродить по древним улочкам и заглядывать в современные кофейни, разглядывать пестрые восточные сувениры в лавках – особое удовольствие.

Но не стоит останавливаться на этом, ведь не так далеко от Еревана, почти у подножья горы Арарат расположена одна из главных достопримечательностей этой страны – монастырь Хор Вирап.

Легенда гласит, что храм воздвигнут на месте темницы, в которую царь Трдат III бросил святого Григория Просветителя. Но святой излечил жестокого царя от недуга, тот принял его веру, и Григорий стал первым католиком Армении. Сегодня монастырь действует и включает в себя духовную семинарию.

Куда едем: Грузия

На что смотрим: город Сигнахи

Все хвалятся поездками в Париж, а вы можете похвастаться, что видели главный город любви Грузии – Сигнахи. Расположен он в 110 км от Тбилиси в регионе Кахетия. Звание самого романтичного город получил по двум причинам.

Первая – в честь знаменитого художника Нико Пиросмани, уроженца этих мест, выстлавшего для своей возлюбленной тропу из роз. Вторая – тихие живописные улочки и потрясающий вид на Алазанскую долину не оставят равнодушным ни одного сурового скептика.

Прогуляйтесь по прекрасно сохранившимся крепостным стенам, выпейте местного вина и, скорее всего, вам захочется признаться кому-то в любви – пусть даже самому себе.

Куда едем: Казахстан

На что смотрим: Большое Алматинское озеро

Одно из красивейших озер Казахстана находится всего в 15 километрах от центра Алма-Аты. Этот уголок природы обеспечит вам полное погружение в атмосферу высокогорного туризма, даже если вы не планируете брать в путешествие снаряжение. Озеро располагается во впадине в обрамлении величественных вершин, среди которых три знаменитых пика – Советов, Озерный и Турист.

Куда едем: Беларусь

На что смотрим: костёл Святой Варвары

Обычно все едут в Минск, мы же предлагаем поохотиться за редкими достопримечательностями в более близком к границе Витебске. Здесь находится католический костел Святой Варвары, возведенный в 18 веке.

Храм долгое время использовали под склады, но в последние годы ведутся реставрационные работы. Кроме этого, в Витебске можно посмотреть на отлично сохранившуюся городскую ратушу, исторический центр города и посетить дом, в котором провел юношеские годы Марк

Шагал.

Куда едем: Азербайджан

На что смотрим: Музей ковра

Безусловно, городу Баку есть что предложить любому туристу. Один из дней, проведенный в этом солнечном городе, стоит потратить на Музей ковра. Он функционирует с 60-х и посвящен истории и сохранению искусства азербайджанского ковроткачества. В фонде музея – более 14 тысячи экспонатов, среди них ковры из разных регионов страны и

исторических периодов.

Подготовка к путешествию

Планируя отпуск на автомобиле, важно помнить о комфорте и безопасности – иначе поездка может незадаться, еще не успев начаться. Заранее продумайте, будете ли вы ночевать в автомобиле, совершать ночные переезды и брать с собой крупногабаритный багаж.

Для путешествия лучше всего выбрать мощный и вместительный автомобиль – Volkswagen Caravelle. Этот маневренный минивэн отлично подходит для продолжительных маршрутов и станет настоящим домом на колесах в путешествии на майский уикенд.

Вместительность Caravelle позволит взять с собой в дорогу не только любые необходимые вещи – от палатки до велосипеда – но и позвать с собой большую компанию. А автоматические коробки DSG и система полного привода 4MOTION сделают передвижение на минивэне быстрым, безопасным и экономным – без лишних литров топлива и незапланированных остановок.