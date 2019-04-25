Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Mitsubishi Pajero заканчивает свое существование выпуском финальной версии Final Edition с ограниченным тиражом 700 машин

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника. Спецсерия Final Edition, выпущенная ограниченным тиражом в 700 машин, выйдет на японский рынок в августе этого года.

Финальная версия Final Edition создана на базе «средней» комплектации Exceed с 3,2-литровым турбодизелем и «автоматом». От нее новинку отличают подсвечиваемые накладки на порогах дверей, оригинальный окрас кузова в пастельных тонах, более качественные материалы отделки салона, фирменные наклейки и табличка с порядковым номером машины в серии. Без памятных подарков тоже не обошлось – каждому покупателю «прощального» Pajero полагаются наручные часы Citizen с логотипом Mitsubishi.

Оснащение «финального» Pajero дополнено боковыми подушками и шторками безопасности, люком, электроприводом передних сидений, рейлингами на крыше и блокировкой заднего дифференциала. Эти же опции, кстати, доступны и для обычной комплектации Exceed, но за дополнительную плату.

Стоимость Pajero Final Edition – 40 500 долларов (2,6 млн рублей по текущему курсу). К слову, это не самая дорогая версия. Для тех, кто не привык «довольствоваться меньшим», остается Pajero Suped Exceed за 44 300 долларов или 2,8 млн рублей.

Напомним, в этом году модели Pajero исполняется 37 лет. С тех пор внедорожник сменил четыре поколения (четвертое продается по сей день), хотя последнее, по сути, представляет собой слегка измененную версию «третьего», выпущенного в 1999 году.

В России Mitsubishi Pajero по-прежнему доступен в четырех комплектациях (по две на 2018 и 2019 модельные годы) по цене от 2 969 000 рублей. Кстати, сертификат на него действует до декабря этого года, и продлевать его, судя по всему, компания уже не будет.

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