Власти Омска поблагодарили мальчика, который пытался засыпать ямы на дорогах

За ремонт ям на дорогах Омска взялся ребенок

Омские власти поблагодарили мальчика, который с помощью детской лопатки пытался отремонтировать ямы на дороге, засыпая их песком, сообщает ТАСС.

«Юному дорожнику власти выразили благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина», — заявили в пресс-службе управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска.

На сайте городской администрации говорится, что за строительный сезон, который стартовал в Омске 15 апреля, городским дорожным службам предстоит отремонтировать 387 дорожных объектов.

«В настоящее время работы активно ведутся во всех округах города. Накануне дорожные рабочие дорожно-эксплуатационного участка № 2 Кировского округа закончили ремонт участка по улице Дмитриева», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как мальчик, которому на вид 8–9 лет, с лопаткой в руках пытается засыпать дорожные ямы, остерегаясь проезжающих мимо автомобилей. В финале видео автор хвалит мальчика и жмет ему руку.

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