Подведены итоги голосования по проекту «Автомобиль года в России – 2019»

Главный приз 19-го сезона премии «Автомобиль года в России – 2019» – Volkswagen Golf отправляется в Ижевск

В Москве состоялось торжественное мероприятие по определению обладателя главного приза премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — Volkswagen Golf. Им стал 34-летний Константин Кузнецов из Ижевска:

«Я в шоке от того, что победил! Не могу поверить в это, ведь участвую в голосовании всего первый год! Уже предвкушаю множество путешествий на этом автомобиле. Теперь в городе Ижевске станет на один Golf больше. Всем подписчикам autogoda.ru желаю не сдаваться. Когда-нибудь вы обязательно победите!».

Победителя определили из числа участников народного online-голосования, который проводили с 1 января по 14 апреля 2019 года на сайте autogoda.ru. Автолюбители со всех уголков страны голосовали за любимые автомобили в 23 классах. В онлайн-опросе приняло участие свыше миллиона человек, где преобладает мужская аудитория – 84% проголосовавших. Возраст участников голосования в среднем составил от 25 до 44 лет (76%).

Как отметил руководитель проекта «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников: «Проект «Авто Года» – это проект, у которого есть душа. Потому что в нем принимают участие живые люди. Голосуя, они отдают частичку своей души любимым автомобилям. И мнение, высказываемое ими, всегда услышано. 16 мая мы узнаем тех, кого выбрали эти люди. Ну а сегодня мы стали свидетелями настоящего чуда – один из участников голосования выиграл культовый автомобиль».

16 мая в Москве состоится торжественное объявление итогов ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России – 2019», на которой будут вручены ключи от главного приза.

В марте Golf отметил 45-летний юбилей. В честь этого события «АВТО ГОДА» совместно с участниками голосования организовал автопробег всех поколений Golf по новой скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург. Колонна Golf проехала до Санкт-Петербурга и обратно. В пробеге участвовало даже первое поколение Golf 1974 года выпуска.