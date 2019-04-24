Глава ГИБДД предложил снизить разрешенную скорость при перевозке детей

Для автомобилей, перевозящих детей, могут снизить разрешенную скорость

Водители, в машине которых находятся дети, возможно, будут вынуждены сбросить скорость на 20 километров в час от максимально разрешенной на конкретном участке дороги. С такой инициативой выступил главный государственный инспектор России Михаил Черников, сообщает «Российская газета».

По его словам, если на участке можно двигаться с обычной скоростью 90 километров в час, то транспортным средствам, в которых едут дети, скорость придется снизить до 70 километров в час. Соответственно, в городских условиях, где скорость передвижения, как правило, ограничена 60 километрами в час, можно будет ехать не быстрее 40 километров в час. Свои предложения начальник ГИБДД России озвучил на прошедшей во вторник в Сколкове конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

При этом Черников пояснил, что пока инициатива может носить скорее рекомендательный характер. То есть за нарушение этих ограничений, если они попадут в Правила дорожного движения, наказывать никого не станут.

«Не стоит наказывать, следует внести это просто в ПДД, давайте внесем эти изменения», — сказал он, признав, что администрировать новые правила будет довольно трудно.

В качестве аргумента за то, чтобы ограничить скоростной режим для машин, перевозящих детей, главный гаишник страны сослался на действующий пункт правил, предписывающий ехать медленнее максимально разрешенной скорости водителям с прицепом.

«Почему, когда мы едем с прицепом, у нас минус 20 километров в час, а везем ребенка, не можем прописать те же самые минус 20?» — заметил генерал-лейтенант полиции.

Кроме того, Михаил Черников считает, что на машинах, перевозящих детей, необходимо обеспечить наличие соответствующей наклейки. За ее отсутствие также не стоит штрафовать, но инспектор должен быть вправе сделать водителю предупреждение, сказал глава ГИБДД.

Как напоминает издание, по статистике Госавтоинспекции, в 2018 году на дорогах погибли 628 детей. Из них 380 детей были пассажирами автотранспорта.

Источник.