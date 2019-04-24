Американская торговая палата отметила завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» премией

Награда была присуждена за впечатляющий рост производительности, лидерство в автомобильной промышленности региона.

Во время торжественной церемонии награждения директор производственного управления Андрей Казак отметил:

«Мы используем все производственные мощности, чтобы удовлетворить стабильно высокий спрос на автомобили, выпускаемые заводом. Но увеличивать исключительно объемы производства мы считаем недостаточным. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» регулярно внедряются инновационные идеи, позволяющие повышать эффективность работы предприятия, а также усовершенствовать безопасность и комфорт сотрудников. Мы планируем и дальше модернизировать производство, чтобы добиваться самых высоких результатов».

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не раз получал признание Санкт-Петербургского отделения Американской торговой палаты в России. Так, предприятие было дважды удостоено премии в номинации «Лучший инвестор», а также отмечено наградой в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Эффективность производства».