“Академия ралли” два раза поднялась на подиум в Грозном

Заезды юниорского класса получились, как и ожидалось, весьма непредсказуемыми: в пелотоне появилось много новых имен, и оценить реальную расстановку сил было сложно даже по итогам квалификации.

В первой гонке над трассой вновь пошел дождь, сопровождавший участников серии на протяжении большей части тренировок. В таких условиях борьба в S1600 Юниор получилась очень острой. Егор Фокин и Петр Плотников заняли второе и третье места на субботней решетке, но на первом круге Егора развернуло, и ему пришлось догонять всех соперников.

Вчерашний дебютант сумел догнать и проехать половину пелотона, завершив заезд на пятой строчке и заработав себе второе место на реверсивной воскресной решетке. Пете удалось закрепиться в топ-3 после старта, и практически весь заезд он провел в плотной борьбе за подиум, но в последнем повороте в результате обидного столкновения пропустил вперед одного из конкурентов и лишился заветного кубка. Александр Буйлов, стартовавший с восьмого места, смог удержать его до финиша, заработав свои первые очки в СМП РСКГ.

Воскресная гонка, прошедшая на сухом асфальте, тем не менее заставила болельщиков понервничать с самого начала. Уже на старте Егор и Петя красивым маневром с обеих сторон обогнали обладателя поула и заняли первые две позиции, но в борьбе между собой вскоре уступили их соперникам.

Которые, впрочем, практически сразу не поделили между собой затяжной правый поворот, повредив свои машины и перекрыв половину трассы. Егору с Петей пришлось объезжать их по внешнему радиусу, но кое-кому из конкурентов удалось проскочить внутри.

На второй круг яркие седаны Volkswagen Polo пилотов “Академии ралли” ушли третьим, четвертым и пятым – Саша Буйлов воспользовался неразберихой на первом круге и подъехал к товарищам по команде. Спустя пару минут Плотников и Фокин прорвались на второе и третье места, а Буйлов все же пропустил пару соперников, но продолжал яростно бороться до самого клетчатого флага, финишировав седьмым.

Антон Бадоев ощутил на себе возросший уровень конкуренции в классе Туринг. На первый этап нового сезона в самой мощной категории заявилось 24 участника, и большинство из них, как и Антон, – на автомобилях с секвентальными коробками передач.

Квалификация у гонщика из Череповца не задалась: в субботу он ушел в бой лишь с тринадцатого места, а на старте откатился еще чуть ниже. Зато по ходу гонки его синий автомобиль стал пробираться наверх – нужно было отыгрывать позиции, тем более темп позволял это сделать. Заезд оказался богат на события, и даже признанные мастера отметились вылетами за пределы трассы, так что довольно осторожная тактика Бадоева, старавшегося прежде всего довезти машину до финиша, сработала: под финишный флаг он приехал девятым.

По итогам жребия на воскресной решетке поменялась местами лишь первая семерка, так что оказаться в передних рядах, к сожалению, не удалось. Но и старт во второй гонке удался не в пример лучше – уже в начальной стадии Антон закрепился на седьмой строчке. А дальше череповчанин прочно застрял за машиной Ирека Миннахметова.

Первая пятерка, тем временем, стремительно уезжала вперед, и только штраф одному из лидеров в виде проезда по пит-лейн позволил паре Миннахметов-Бадоев подняться еще на строчку выше. На 13-м круге гонки на трассу вышел автомобиль безопасности, снова собравший пелотон вместе, но и после рестарта обогнать неуступчивого Ирека у Антона так и не получилось: во втором заезде Бадоев финишировал шестым.

Уже во время гоночного уикенда в команде “Академия ралли” произошло пополнение: к коллективу присоединились пилоты класса Туринг-Лайт Владимир Черевань и Роман Голиков. Опытнейшие “новобранцы” коллектива по итогам квалификации оккупировали первый ряд субботней решетки: Черевань первый, Голиков – второй.

Но заезды Туринг-Лайт практически никогда не проходят спокойно, вот и на этот раз и Владимир, и Роман успели поучаствовать в контактной борьбе на мокрой трассе, теряя и отыгрывая позиции. Но после периода сейфти-кара на первом отрезке Черевань уверенно оторвался от преследователей, уже никому не уступив пальму первенства. Голиков же увяз в борьбе за третью ступень подиума, из которой в итоге вышел победителем, обеспечив “Академии ралли” и победу в командном зачете.

Двойной подиум означал старт из середины пелотона в воскресенье – с четвертого (Голиков) и шестого (Черевань) мест. Роман сумел сразу “выстрелить” на вторую строчку, а Владимиру пришлось уворачиваться от заглохшего на старте Николая Виханского, поэтому в первый поворот он вошел лишь предпоследним.

Борьбу снова уплотнил автомобиль безопасности, вызванный оставшейся на стартовой решетке машиной Виханского, и это сыграло на руку Череваню: спустя всего пару кругов он вырвался в лидеры своего зачета и довел заезд до уверенной победы с большим отрывом от ближайшего преследователя. Роман Голиков завоевал “серебро”, в командном зачете “Академия ралли” – снова первая.