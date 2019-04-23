В Челябинске завершился Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»

Победу в соревновании одержала команда «Салават Юлаев» из города Уфа.

Поддержать юниоров пришли легендарный хоккеист Сергей Бабинов, известный актер и шоумен Станислав Ярушин, а также знаменитые спортивные ведущие Денис Казанский и Дарья Миронова. Впервые в истории Кубка состоялась трансляция финального матча на сайтах ведущих спортивных СМИ России и в социальных сетях ŠKODA.

В минувшую субботу завершились финальные игры седьмого Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», который проводит ŠKODA AUTO Россия при поддержке Федерации хоккея России. Его цель – продвижение молодежного спорта, сохранение хоккейных традиций и воспитание нового поколения атлетов. С прошлого года чемпионат получил статус международного состязания. В этом сезоне наряду с российскими командам в нем приняли участие сразу 2 европейские – Mladí Draci Šumperk из города Шумперк, Чехия и «Динамо» из города Рига, Латвия.

«Это был действительно захватывающий турнир, – отмечает Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Ребята показали настоящее мастерство на льду и продемонстрировали истинный чемпионский дух! Мы очень ими гордимся! «КУБОК ŠKODA», который проходит уже в седьмой раз, нацелен в первую очередь на популяризацию спорта среди молодежи, дает возможность юным атлетам окунуться в атмосферу большого хоккея. Я от всей души поздравляю всех участников соревнований, желаю им не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Также хотел бы выразить благодарность всем родителям, которые мотивируют своих детей заниматься спортом и всячески поддерживают их в этом. Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые приводят ребят в хоккейные секции и, несмотря на плотный график тренировок, находят ради них силы и время – всё, чтобы вырастить будущих чемпионов».

В этом году матчи прошли на современной Ледовой арене «Трактор» в Челябинске с 15 по 20 апреля, турнир открывал исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Яковлевич Одер.

Титул чемпиона завоевала команда «Салават Юлаев» из города Уфа, которая одержала победу над «Сибирью» (Новосибирск) со счетом 4:3 (Б). Третье место заняла команда «Ак Барс» (Казань).

На торжественной церемонии закрытия всем финалистам вручили заслуженные медали и призы, а также профессиональную хоккейную экипировку от партнера турнира компании ССМ.

Главный трофей – кубок чемпионов – победители получили из рук Руководителя ŠKODA AUTO Россия Яна Прохазки. Кроме того, впервые в истории соревнований был вручен специальный приз MVP – самому ценному игроку турнира. Им стал Роман Валиулин из команды «Салават Юлаев» (Уфа).