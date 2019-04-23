Спортивный кроссовер Kia на базе Hyundai Creta вышел на тесты

Свежие шпионские фотографии с тестов нового спортивного кроссовера KIA опубликовало издание ZigWheels

Компания KIA вывела на финальные дорожные испытания спортивную версию нового бюджетного кроссовера, построенного на модернизированной платформе российской Hyundai Creta. Свежие шпионские фотографии с тестов накануне опубликовало издание ZigWheels.

Судя по снимкам, на тесты вышла «оспортивленная» версия новинки с 17-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами, спойлером на пятой двери и полностью светодиодной оптикой.

Моторную гамму автомобиля, по данным Autocar India, представят 1,4-литровый 140-сильный турбомотор, 1,6-литровый 123-сильный «атмосферник» и 1,4-литровый дизель мощностью 90 л.с. Пару им составит семиступенчатый преселективный «робот». Привод – только передний.

Ожидается, что уже в «базе» кроссовер оснастят мультифункциональным рулевым колесом, системой запуска двигателя с кнопки, системой бесключевого доступа в салон, климат-контролем, электронным стояночным тормозом и цифровой «приборкой», совмещенной с широкоформатным сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса. Кожаный салон, систему предотвращения столкновений, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль предложат за дополнительную плату.

Публичная премьера новинки состоится уже этим летом. Ожидаемый ценник – от 1 до 1,6 млн индийских рупий, что эквивалентно 920 тыс. – 1,45 млн рублей по текущему курсу.

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