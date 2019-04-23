Dasweltauto.ru – новый сайт по автомобилям с пробегом

Volkswagen запустил обновленный сайт программы по продаже автомобилей с пробегом и продленной гарантией

В 2019 году Volkswagen запустил обновленный сайт программы www.dasweltauto.ru, который дает клиентам возможность найти лучшие предложения о покупке автомобилей с продленной гарантией, ознакомиться со списком дилеров, участвующих в акции, а также получить другую необходимую информацию о программе Das WeltAuto.

Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму. Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Кроме того, владельцы приобретенных в рамках программы автомобилей могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Действие Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять ремонт по программе во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане. Российские дилерские центры марки Volkswagen демонстрируют стабильно высокий уровень продаж автомобилей с пробегом по программе Das WeltAuto. Участниками программы Das WeltAuto являются более 100 дилеров марки Volkswagen.

В 2018 году дилеры марки передали клиентам 45.909 автомобилей с пробегом, 16.809 из них являются моделями Volkswagen. При этом 5.904 проданных автомобиля различных марок сертифицированы по программе послегарантийной поддержки DasWeltAuto.