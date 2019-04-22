Любитель Bugatti апгрейдил свой Hyundai под легендарный автомобиль

Жизнь полна разочарований – увидишь в городе Bugatti Chiron, сфоткаешь его, а окажется, что это Hyundai.

Однако если серьезно, то вряд ли можно перепутать этот переделанный Tiburon с гиперкаром. Хотя владелец корейского купе явно постарался замаскировать свою относительно недорогую машину под недоступный для большинства Bugatti.

Снимок обсуждается на американских форумах любителей Hyundai, и некоторые пользователи интернета уверяют, что этот проект еще не завершен, мол, «критиковать будете, когда владелец полностью доделает машину». Сейчас отдаленные внешние сходства с Chiron есть только вокруг боковых дверей. Спереди легко узнается Hyundai Tiburon, а колесные диски у этого автомобиля меньше, чем профиль спойлера.

Зато дизайнер сего авто постарался сделать спортивные «юбки» по бокам кузова и даже подобрал 2-цветную схему окраски кузова. Осталось перенести в багажник двигатель, ведь у 1500-сильного Bugatti мотор расположен за спиной водителя, и это во многом определяет силуэт всей машин.

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