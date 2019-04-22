Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F готов к выходу на рынок

Спортивная версия SWM G01 готова к продажам в Китае

Оформить заказ на спортивную версию SWM G01 жители Поднебесной смогут уже в конце этого месяца. Пока же местные дилеры получают первые товарные экземпляры этого SUV.

Китайский автопроизводитель SWM Motors готов вывести на домашний рынок спортивную модификацию своего кроссовера G01. Модель обзавелась литерой «F» в названии, а также измененным экстерьером и обновленным интерьером. От стандартного кроссовера G01 F отличается новыми бамперами, габаритной решеткой радиатора, стильным аэродинамическим обвесом, массивным задним спойлером, а также патрубками выхлопной системы, разведенными по обе стороны кузова.

В салоне новинки теперь красуются яркий желтый декор и кожаные сиденья с выраженной боковой поддержкой.

А вот мотор остался прежним – это полуторалитровый 156-сильный турбомотор, работающий в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с автоматической коробкой с таким же количеством ступеней. Система полного привода такому кроссу, как и прежде, не положена. По предварительным прогнозам, ценник на спортивный SWM G01 будет начинаться с отметки 159 900 юаней (чуть более 1,5 млн в переводе на рубли). Для сравнения, за базовую комплектацию стандартного кросса в Китае просят на 80 тысяч юаней меньше.

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