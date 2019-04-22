FCA RUS назвала лучших российских дилеров

В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018»

Ежегодно на территории всей страны компания FCA проводит оценку дилерских центров. Основные цели программы – улучшение качества обслуживания клиентов, расчет экономической эффективности центров, выявление недочётов. Это исследование крайне важно для компании. Данные, полученные в результате оценки, дают понимание, над чем необходимо работать тому или иному центру, чтобы повысить лояльность к брендам Jeep, Chrysler или Fiat Professional.

Лучшими дилерскими центрами двух столиц стали:

Рольф Центр. Дилерский центр расположен в Москве и обслуживает автомобили Jeep

АРМ-Сервис. Дилерский центр расположен в Москве и обслуживает автомобили Fiat Professional

Среди региональных дилерских центров также отметили ряд предприятий.

Ими стали:

Эхо-Н из Самары. Дилерский центр работает с автомобилями Jeep

АвтоТракт из Владимира. Данный центр работает с автомобилями Fiat Professional

Также отдельно был отмечен московский Автолайт-Восток, специализирующийся на автомобилях Jeep и Chrysler. При оценке дилера были выявлены высокие показатели работы и профессионализм сотрудников.

FCA RUS постоянно следит за стандартами сервиса. Компания верит, что качественный сервис – обязательное условие, вне зависимости от географического расположения. Клиент, который постоянно обслуживается в одном городе, должен получить такой же уровень услуг в другом.

Именно поэтому ежегодная оценка работы сотрудников и предприятий, позволяет выявить недочеты и принять оперативные меры для улучшения работы.