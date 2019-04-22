FCA RUS назвала лучших российских дилеров

Ежегодно на территории всей страны компания FCA проводит оценку дилерских центров. Основные цели программы – улучшение качества обслуживания клиентов, расчет экономической эффективности центров, выявление недочётов. Это исследование крайне важно для компании. Данные, полученные в результате оценки, дают понимание, над чем необходимо работать тому или иному центру, чтобы повысить лояльность к брендам Jeep, Chrysler или Fiat Professional.
Лучшими дилерскими центрами двух столиц стали:
Среди региональных дилерских центров также отметили ряд предприятий.
Ими стали:
Также отдельно был отмечен московский Автолайт-Восток, специализирующийся на автомобилях Jeep и Chrysler. При оценке дилера были выявлены высокие показатели работы и профессионализм сотрудников.
FCA RUS постоянно следит за стандартами сервиса. Компания верит, что качественный сервис – обязательное условие, вне зависимости от географического расположения. Клиент, который постоянно обслуживается в одном городе, должен получить такой же уровень услуг в другом.
Именно поэтому ежегодная оценка работы сотрудников и предприятий, позволяет выявить недочеты и принять оперативные меры для улучшения работы.
C 2014 года www.amsrus.ru