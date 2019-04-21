Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля

С 18 по 25 апреля 2019 г. в столице проходит 41-й Московский международный кинофестиваль. За более чем полувековую историю этот форум кинолюбов давно уже стал известен всем настоящим ценителям кино в мире.
На протяжении 9 лет гостям мероприятия предоставляется транспортное сопровождение. К услугам VIP-персон были выделены роскошные автомобили Е-Класса для их комфортного передвижения по городу. Кроме того, в рамках ММКФ поклонники марки Mercedes-Benz могут увидеть блистательное 4-дверное купе AMG GT. Семейство автомобилей AMG GT уникальным образом олицетворяет суть бренда – динамику высочайшего уровня. Резвая реакция на все управляющие действия водителя и динамика в целом соответствуют тому несравненному ощущению, которое испытывают наши гонщики на трассе.
Как заявил Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея: «Наша компания рада выступить партнером такого знакового фестиваля современного кинематографа, как 41-й Московский международный кинофестиваль. Наше сотрудничество с ММКФ насчитывает 9 лет, и это не только наше стремление обеспечить гостей мероприятия самым лучшим транспортным сопровождением, но и наша ответственность по продвижению лучших талантов в мире кино и эстетических идеалов в обществе.Как и Фестивалю, нашей марке созвучны такие ценности как: бережное отношение к истории и вместе c тем взгляд, устремленный в будущее. К тому же Mercedes-Benz тесно связан с миром кино – наши автомобили сами стали киногероями, они блистали и продолжают блистать во многих известных кинолентах».
Как заявил Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея: «Наша компания рада выступить партнером такого знакового фестиваля современного кинематографа, как 41-й Московский международный кинофестиваль. Наше сотрудничество с ММКФ насчитывает 9 лет, и это не только наше стремление обеспечить гостей мероприятия самым лучшим транспортным сопровождением, но и наша ответственность по продвижению лучших талантов в мире кино и эстетических идеалов в обществе.
Как и Фестивалю, нашей марке созвучны такие ценности как: бережное отношение к истории и вместе c тем взгляд, устремленный в будущее. К тому же Mercedes-Benz тесно связан с миром кино – наши автомобили сами стали киногероями, они блистали и продолжают блистать во многих известных кинолентах».
C 2014 года www.amsrus.ru