Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля

4-дверное купе AMG GT от Mercedes-Benz представлено в рамках проведения 41-й Московского международного кинофестиваля

С 18 по 25 апреля 2019 г. в столице проходит 41-й Московский международный кинофестиваль. За более чем полувековую историю этот форум кинолюбов давно уже стал известен всем настоящим ценителям кино в мире.

На протяжении 9 лет гостям мероприятия предоставляется транспортное сопровождение. К услугам VIP-персон были выделены роскошные автомобили Е-Класса для их комфортного передвижения по городу. Кроме того, в рамках ММКФ поклонники марки Mercedes-Benz могут увидеть блистательное 4-дверное купе AMG GT. Семейство автомобилей AMG GT уникальным образом олицетворяет суть бренда – динамику высочайшего уровня. Резвая реакция на все управляющие действия водителя и динамика в целом соответствуют тому несравненному ощущению, которое испытывают наши гонщики на трассе.