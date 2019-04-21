Без сплошной виноватый: за какие маневры на дороге лишают прав

Иногда пересекая даже прерывистую линию разметки, можно лишиться прав

Необязательно выезжать на встречную полосу в нарушение разметки, чтобы остаться без водительского удостоверения. Иногда можно отправиться на скамейку запасных безо всякой сплошной линии.

ПДД и КоАП вам в помощь. Дело в том, что в этих документах нет как такового нарушения “пересечение сплошной разметки”. Гаишники лишают прав за конкретные действия, а не за сам факт движения через непрерывную линию. Вот давайте и рассмотрим все ситуации на дороге, когда водитель рискует стать пешеходом, хотя вокруг нет сплошной черты.

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