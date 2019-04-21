Без сплошной виноватый: за какие маневры на дороге лишают прав

Без сплошной виноватый: за какие маневры на дороге лишают прав
Апрель 21 19:05 2019

Иногда пересекая даже прерывистую линию разметки, можно лишиться прав

Необязательно выезжать на встречную полосу в нарушение разметки, чтобы остаться без водительского удостоверения. Иногда можно отправиться на скамейку запасных безо всякой сплошной линии.

Обгон по третьей полосе

ПДД и КоАП вам в помощь. Дело в том, что в этих документах нет как такового нарушения “пересечение сплошной разметки”. Гаишники лишают прав за конкретные действия, а не за сам факт движения через непрерывную линию. Вот давайте и рассмотрим все ситуации на дороге, когда водитель рискует стать пешеходом, хотя вокруг нет сплошной черты.

движение по реверсивной полосе

выезд на трамвайные пути

обгон на жд переезде

Обгон по третьей полосе

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AMSRUS
AMSRUS

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