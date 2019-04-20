В Шанхае состоялась премьера обновленного модельного ряда гибридных систем Geely

На мероприятии состоялась премьера шести гибридных систем привода Geely, включая системы MHEV, HEV, PHEV и REEV 1.5 TD.

Кроме того на стенде компании Geely Auto были впервые представлены концептуальный седан PREFACE, кроссовер Geely Bin Yue с умеренной (MHEV) и подключаемой (PHEV) гибридными силовыми установками, Emgrand GL с подключаемой (PHEV) гибридной силовой установкой и другие обновленные версии моделей с электроприводом.

В мае 2018 года Geely официально представила систему привода Blue Engine, которая включает технологии электрического и гибридного привода, силовые агрегаты на альтернативных источниках энергии, в том числе привод на водородных аккумуляторах.

Эти технологии позволили компании перейти от позиции догоняющего на позицию лидера в области альтернативных силовых агрегатов и систем приводов. Также в 2018 году Geely Auto представила Dihao EV 450, Geely GE, Geely GSe и другие модели с электроприводами. В ближайшие два года компания планирует дополнительно выпустить более 30 моделей электромобилей, а также автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии.

Растущий объем продаж компании неотделим от развития ключевых технологий. Силовые агрегаты всегда будут ведущим направлением развития бренда Geely, позволяющим компании выводить на рынок инновационные продукты с превосходными динамическими характеристиками.

В этом году на Шанхайском автосалоне Geely Auto представила шесть новых систем привода – MHEV привод с двигателями 1.0TD-BSG, 1.5TD-BSG, 2.0TD-BSG; HEV привод (двигатель 1.5T-Miller+7DCTH), подключаемый PHEV привод (двигатель 1.5TD+7DCTH), REEV привод (двигатель 1.5TD+7DCTH). Постоянно работая над новыми технологиями, Geely Auto готова ответить на любой вызов активно развивающегося автомобильного рынка.

Представив двигатель 48V-BSG, Geely вышла на передовые позиции в индустрии. Массовое производство первого на китайском рынке MHEV двигателя 48 V 1.5TD+7DCT началось с автомобиля Geely GE и сразу же получило положительный отклик со стороны рынка. Впоследствии были представлены MHEV двигатели 48V-BSG в версиях 1.0 TD и 2.0 TD, доступные для всего модельного ряда Geely, что обеспечило уверенное лидерство компании в данной области.

В конструкции семиступенчатой автоматической трансмиссии с двойной гидравлической муфтой собственной разработки Geely используется гидростатическая муфта высокого давления, полностью электронное переключение скоростей, системы охлаждения и смазки переменной производительности и другие современные технологии. При этом коэффициент передачи достигает 97%, что является самым высоким показателем в отрасли. Данная модель обеспечивает высокую топливную экономичность и динамичное вождение, благодаря чему она получила одобрение покупателей с первых дней продаж.

Технология REEV — самое перспективное направление развития гибридных двигателей, обладающее широким пространством для применения. Ориентируясь на современные тенденции, Geely разработала высокоэффективный двигатель 1.5 TD, который обладает высокой степенью сжатия, высокопроизводительным компрессором, передовой системой впрыска, топливным насосом переменной производительности и технологией снижений вибраций. Тепловой КПД данного двигателя достигает 39,1%, что делает эту модель особенно эффективной и ожидаемой на рынке.