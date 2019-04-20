Спортивный, стильный, интеллектуальный и динамичный Mersedes CLA 35 4MATIC

Обладая теми же передовыми технологиями, что и производимый в Аффальтербахе А-Класс, данное четырёхдверное купе является ещё более смелым и ярким решением .

Его турбированный четырёхцилиндровый двигатель с рабочим объёмом в 2,0 л и высоким крутящим моментом развивает мощность 225 кВт (306 л. с.), которая через 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и систему полного привода переменно распределяется между всеми четырьмя колёсами.

Спортивные динамические характеристики (разгон с 0 до 100 км/ч за 4,9 сек) сочетаются здесь с широким диапазоном ощущений за рулём – от высокой спортивности до комфорта дальних путешествий.

«Благодаря своему эталонному дизайну и своей динамике с высокой маневренностью новый CLA 35 является привлекательным предложением для молодой и активной целевой аудитории, для которой важны вопросы образа жизни. Такие клиенты очень чётко формулируют свои запросы: они ожидают от своего автомобиля волнующего дизайна, обеспечивающей превосходство мощи и приводящих в восторг динамических характеристик. Именно такое жизненное ощущение и воплощает собой новый CLA 35, позволяя особо волнующим образом войти в завораживающий мир спортивной динамики AMG», – отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Дизайн-икона со спортивной стройной «талией»: дизайн экстерьера

Достойный подражания дизайн купе CLA является одной из основных причин его покупки. Поэтому дизайнеры AMG оставили практически без изменений его основную форму с широко выступающими колёсными арками и со спортивной стройной «талией».

Оба выпуклых ребра на капоте также были сохранены как детали, указывающие на спортивность автомобиля. Новая облицовка решётки радиатора с классической двойной ламелью и передний бампер линии исполнения AMG Line с дефлекторами на воздухозаборниках, напротив, являются характерными опознавательными признаками именно CLA 35 4MATIC.

Сюда относятся также декоративные элементы цвета «серебристый хром» на ламелях левого и правого воздухозаборников. На боковой части внимание на себя обращают аэродинамически оптимизированные 18-дюймовые (19-дюймовые – в качестве опции) легкосплавные колёсные диски с дизайном в виде сдвоенных спиц и акцентирующая взгляд облицовка порогов.

В дизайне задней части кузова доминирует задний бампер с новым диффузором, небольшим спойлером в виде накладки на крышке багажника и двумя круглыми патрубками глушителей слева и справа. Двухсекционные узкие задние фонари и перенесённый на бампер регистрационный номер визуально делают заднюю часть кузова CLA подчёркнуто широкой.

Спортивный интерьер с информационно-развлекательной системой MBUX

Двери без рамок для стёкол открывают вид на салон, в котором царит атмосфера хай-тека, где высочайшее качество и элегантность сочетаются с полностью цифровой индикацией. Интерьер здесь заиграет разными красками благодаря доступной в качестве опции светодиодной 64-цветной подсветке салона.

Характерной деталью является также обивка сидений искусственной кожей ARTICO в сочетании с микрофиброй DINAMICA чёрного цвета с контрастной прострочкой красного цвета и красными ремнями безопасности либо в варианте с искусственной кожей ARTICO цвета «чёрный/цифровой серый». Дополнительные акценты в интерьере расставляют красная окантовка декоративного элемента, обтянутого микрофиброй DINAMICA, и дефлекторы обдува с красным кольцом.

Сочетание спортивного дизайна с тщательнейшей проработкой деталей проявляется и в исполнении информационно-развлекательной системы MBUX с её инновационной концепцией индикации и управления. Система MBUX в автомобиле CLA 35 4MATIC пришла на смену прежним вариантам системы COMAND и формирует ещё более тесную связь между автомобилем, водителем и пассажирами.

Понятность структуры управления обыгрывается эмоционально и характеризуется великолепной 3D-графикой в высочайшем разрешении. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель и в качестве центрального элемента подчёркивают тем самым горизонтальную ориентацию дизайна интерьера.

При заказе доступного в качестве опции интерьер-ассистента MBUX станет возможным бесконтактное управление избранными функциями информационно-развлекательной системы, а также включение и выключение лампы для чтения.

При этом ассистент различает действия водителя и переднего пассажира, распознавая определённые положения и движения руки. Рабочая зона интерьер-ассистента MBUX охватывает зону перед мультимедийным дисплеем вплоть до центральной консоли, включая сенсорную панель между водителем и передним пассажиром.

Интерьер-ассистент MBUX распознаёт приближение руки пользователя к различным элементам управления информационно-развлекательной системой. При приближении руки к сенсорному экрану мультимедийного дисплея на нём увеличивается изображение того сиденья, на котором находится выполняющий это действие пользователь.

При этом осуществляется автоматический предварительный выбор наиболее подходящих элементов управления. В пункте меню «Радио и мультимедиа» интерьер-ассистент MBUX уменьшает число управляющих действий. В пункте меню «Навигация» система включает экран навигации, как только рука направляется в сторону сенсорного экрана или сенсорной панели, так что символ выбирается напрямую.

При отображении картинки с видеокамеры интерьер-ассистент MBUX позволяет – как только рука направится в сторону сенсорного экрана – непосредственно вывести на экран четыре символа по управлению камерой с углом обзора 360 градусов. Таким образом пользователь сможет напрямую выбирать изображение с передней, задней, левой или правой видеокамеры.

И, разумеется, в автомобиле CLA 35 4MATIC также присутствует передовая система голосового управления, активируемая произнесением фразы «Привет, Мерседес!». Система MBUX с помощью искусственного интеллекта распознаёт и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, даже если они формулируются иносказательно.

Полностью цифровая комбинация приборов с тремя стилями отображения AMG

Если говорить о комбинации приборов, то водитель может переключаться между тремя стилями отображения AMG: «Классическим», «Спортивным» и «Суперспорт». Особенно эффектно выглядит стиль «Суперспорт» с расположенным по центру круглым тахометром и находящимися слева и справа от него столбчатыми индикаторами дополнительной информации: они изображены таким образом, что, образуя трёхмерную перспективу, они удаляются в глубину фона к своего рода искусственному горизонту.

Через меню AMG водитель может выводить на экран различные специализированные индикаторы, как, например, Warm-up («Прогрев»), Set-up («Настройки»), G-Force («Перегрузки») и параметры двигателя.

Мультимедийный дисплей с сенсорным экраном и новая центральная консоль

Ориентированность на динамику подчёркивает также и мультимедийный дисплей с сенсорным экраном – за счёт такой присущей именно AMG индикации, как визуализация режимов движения, AMG TRACK PACE и данные телеметрии.

Выполненная в духе AMG центральная консоль с отделкой «рояльный лак» и серийно устанавливаемой сенсорной панелью обзавелась дополнительными переключателями, позволяющими варьировать функциональность системы ESP®, включать режим ручного управления трансмиссией и управлять адаптивным регулированием амортизаторов. При заказе предлагаемого в качестве опции пакета элементов кожаной отделки окантовка будет выполнена в цвете «серебристый хром».

Рулевое колесо AMG нового поколения с доступными в качестве опции кнопками

Формированию идеальной связи между водителем и автомобилем способствует рулевое колесо AMG нового поколения. Уплощённый снизу обод рулевого колеса, отделанный в области захвата перфорированной кожей с контрастной декоративной прострочкой красного цвета, впечатляет как визуально, так и на ощупь. Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием делают возможным ещё более спортивный стиль вождения, позволяя переключать передачи вручную.

Новшеством являются здесь сенсорные кнопки Touch Control, уже известные по другим представителями модельного ряда. Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и система TEMPOMAT могут быть настроены с помощью панели управления слева. На панели управления справа находятся кнопки активации голосового управления, телефона, а также кнопки регулировки громкости звука, выбора композиций и других функций информационно-развлекательной системы.

На заказ рулевое колесо может быть оборудовано инновационными кнопками AMG. Речь идёт о круглом поворотном переключателе с интегрированным в него дисплеем под правой спицей рулевого колеса, а также о двух вертикально ориентированных кнопках в виде цветных дисплеев с переключателями под левой спицей рулевого колеса. Через поворотный переключатель осуществляется прямое управление режимами движения AMG. С помощью двух свободно назначаемых кнопок-дисплеев и дополнительных переключателей можно удобно управлять другими функциями AMG непосредственно с рулевого колеса.

Усиленная конструкция кузова с повышенной жёсткостью на кручение

Целенаправленные меры по повышению жёсткости передней части конструкции кузова лежат в основе точной управляемости, а также стабильности схождения и развала даже при усиленной эксплуатации автомобиля. Так называемая «панель жёсткости», алюминиевая пластина, привинченная снизу под двигателем, повышает – и в случае автомобиля CLA 35 – жёсткость передней части кузова на кручение. Две дополнительные диагональные распорки спереди на днище кузова также уменьшают скручивание и повышают жёсткость.

Новый турбированный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 225 кВт (306 л. с.)

Являясь новой разработкой, данный 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом базируется на четырёхцилиндровом агрегате М 260 для нового А-Класса. Этот новый двигатель впечатляет своей чрезвычайно быстрой реакцией на перемещения педали газа, высоким крутящим моментом (максимально 400 Н⋅м при 3000 об/мин), крайне высокими оборотами и эмоциональной акустикой. Блок-картер, выполненный из высокопрочного и лёгкого, литого под давлением алюминия, снижает массу автомобиля в очень важном для его динамики месте.

Для наддува применяется двухканальный турбокомпрессор (Twin Scroll). Он сочетает оптимальную реакцию на низких оборотах двигателя с высоким ростом мощности на повышенных оборотах. Корпус турбокомпрессора типа Twin Scroll разделён на два параллельных друг другу аэродинамических канала. В сочетании с также отделёнными друг от друга каналами отвода ОГ в выпускном коллекторе это позволяет раздельно управлять подачей ОГ на рабочее колесо турбины.

За счёт этого возникает ещё оно преимущество двухканальной технологии: негативное влияние отдельных цилиндров друг на друга при газообмене сводится к минимуму. Благодаря этому снижается противодавление ОГ, газообмен улучшается, а КПД двигателя повышается.

Масса применённых к двигателю оптимизационных решений повышает его экономичность

Высокотехнологичность нового четырёхцилиндрового двигателя подчёркивается также множеством мер по повышению его экономичности. Среди них система регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC, интеллектуальное управление температурой двигателя и масла, высокоточные пьезоэлектрические инжекторы, а также зажигание рабочей смеси несколькими последовательными искровыми разрядами свечи. Применяемая при производстве двигателя патентованная технология CONICSHAPE® конического хонингования зеркал цилиндров уменьшает трение в конструкции двигателя, повышая тем самым его экономичность.