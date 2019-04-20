Официальный представитель Volkswagen расширил свою дилерскую сеть в России

Новый автосалон немецкого бренда под логотипом «АВТОРУСЬ» открылся в Измайлово.

Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров.

«Решение об открытии нового дилерского центра было продиктовано самим рынком: сегодня модельный ряд Volkswagen чрезвычайно востребован как среди частных покупателей, так и среди корпоративных клиентов» – поделился директор по развитию Кирилл Ким. «ГК «АВТОРУСЬ» уже много лет успешно сотрудничает с «Фольксваген Груп Рус», и полученный за это время опыт позволит нам поддерживать высочайшие стандарты обслуживания клиентов. Мы гордимся тем, что Фольксваген Центр Измайлово – уже пятый салон-представитель марки в портфеле компании.»

Будучи динамично развивающей компанией, «АВТОРУСЬ» не оставляет без внимания современные тренды автомобильного рынка. Так, Фольксваген Центр Измайлово – четвертый шоу-рум в составе холдинга, оборудованный в соответствии с концепцией Digital. Подбор желаемой комплектации происходит с помощью виртуального конфигуратора.

Процесс выбора становится не просто наглядным, но и максимально удобным для клиента: собрать автомобиль с учетом всех пожеланий можно совместно с менеджером в специально выделенной зоне с мягкой мебелью или даже у себя дома, а затем приехать в шоу-рум для оформления покупки.

Общая площадь дилерского центра составляет более 3900 кв.м., а в просторном шоу-руме можно лично познакомиться со всем модельным рядом марки. Отдельного внимания заслуживает сервисная зона: она оборудована сразу 20 постами для ремонта и обслуживания автомобилей.

В планах работы центра – обеспечение сервисом всех клиентов Восточного округа. Также в планах – продажа более 700 автомобилей до конца 2019 года. Ожидается, что самым популярным среди клиентов станет давно завоевавший любовь приверженцев марки Volkswagen Tiguan.

Команда дилерского центра состоит из опытных специалистов, прошедших обучение в Академии Volkswagen, многие из которых уже имеют опыт работы в команде компании «АВТОРУСЬ».