Обновленный состав команды “Академия ралли” в преддверии нового сезона кольцевых гонок

На трассу Крепость Грозная выйдут автомобили участников Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), чтобы побороться за звание лучших на первом этапе сезона-2019.

Четыре машины в двух категориях выставит московская команда “Академия ралли”. В этом году было решено не продлевать программу выступлений в классах S1600 (так теперь называется Национальный) и Туринг-Лайт, сосредоточив усилия на других категориях.

Основной упор команда сделала на воспитание будущих чемпионов в молодежном зачете, который сменил вывеску на S1600 Юниор. Основу класса составят седаны Volkswagen Polo, проявившие себя с наилучшей стороны в течение прошлых сезонов. “Академия ралли”, как и раньше, продолжит представлять интересы немецкой марки в национальной серии, выставив на старт три седана Volkswagen Polo.

Так что уровень техники станет меньше влиять на итоговый результат, и юные пилоты смогут рассчитывать лишь на собственное мастерство. Вырос и статус зачета: теперь в нем будет разыгрываться Первенство России.

Лидером “Академии ралли” в S1600 Юниор в преддверии первого уикенда можно смело считать Петра Плотникова.

Шестнадцатилетний петербуржец пришел в СМП РСКГ в прошлом году и сразу продемонстрировал высокий темп, вмешавшись в борьбу лидеров класса. В первых гонках подвели отсутствие опыта в “кузовах” и недостаток холодного расчета, но к середине сезона Петя поработал над своими слабыми местами и поехал гораздо увереннее, не растеряв при этом скорости. Итог – две победы в гонках, стабильные финиши в первой шестерке и третье место в общем зачете. Если Пете удастся сохранить такой же подход в этом году, у него будут все шансы побороться за высшую строчку юниорского первенства.

Компанию ему составит пополнивший ряды пилотов “Академии ралли” Егор Фокин. Прошлый сезон пилот из Санкт-Петербурга провел за другой коллектив, завершив его на десятой строчке итогового протокола среди юниоров. Теперь же перед ним стоит задача доезжать до подиума. Располагая такой же техникой, как и конкуренты и обладая опытом выступлений в СМП РСКГ, сделать это Егору вполне по силам.

За руль еще одного седана Volkswagen Polo сядет дебютант серии Александр Буйлов, за плечами которого – лишь выступления в картинге. Но нет сомнений в том, что опыт команды и быстрые партнеры помогут ему освоиться в новой обстановке и начать зарабатывать зачетные очки с самого начала сезона.

На предсезонных тренировках Сашин Volkswagen Polo продемонстрировал хороший темп, а сам новичок – умение предоставлять обратную связь при настройке автомобиля, что имеет далеко не последнее значение в борьбе на одинаковых машинах.

В Туринге цвета коллектива продолжит защищать череповчанин Антон Бадоев, ставший едва ли не главным сюрпризом самого быстрого класса в прошлом году: выступая в одиночку, Антон не единожды поднимался на подиум в “абсолюте” и уверенно завоевал Трофей СМП РСКГ среди пилотов – ”частников”.

Несмотря на возросшую конкуренцию (а на некоторых этапах серии ожидаются и гости из-за рубежа в зачете TCR Russia), он нацелен на закрепление успеха и покорение новых вершин, ведь взобраться на верхнюю ступень пьедестала в абсолютном зачете ему пока не удалось. Бадоев поведет в бой все ту же Cupra с секвентальной коробкой передач, что автоматически ставит его в ряд соискателей чемпионского титула, который будет разыгран среди пилотов машин с “секвенталками”. Получится ли – увидим уже очень скоро.