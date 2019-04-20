Новый концептуальный спорт-седан Infiniti Qs Inspiration

Впечатляющий концепт-кар, представленный на выставке Auto Shanghai 2019, предвосхищает совершенно новое поколение седанов с электрифицированной силовой установкой и полным приводом.

В соответствии с новаторским духом INFINITI, новый Qs Inspiration предваряет дебют серийной модели и намекает на контуры будущей продуктовой линейки бренда с электрифицированными силовыми агрегатами.

Базирующийся на новой платформе, разработанной специально под электромобили, Qs Inspiration переосмысляет традиционные ценности классического седана, сделав его более ярким внешне, а также более просторным и комфортабельным внутри.

Новый Qs Inspiration, созданный коллективом под руководством Карима Хабиба, исполнительного дизайн-директора INFINITI, дополняет богатый стилистический язык бренда и глубоко пропитан истинно японским ДНК.

Символично, что на автошоу в Шанхае концепт-кар был представлен в рамках совершенно нового выставочного пространства, авторство которого принадлежит известному японскому архитектору Кенго Кума.

Оформление стенда не просто дополняет визуальный образ концепт-кара Qs Inspiration, но и естественно гармонирует с глобальными дизайнерскими идеями бренда. Выставочное пространство от Кенго Кума станет визитной карточкой INFINITI на всех крупных автошоу ближайшего будущего.

“Как дизайнеров нас с одной стороны вдохновляют технологические разработки наших инженеров, а с другой традиционные ценности японской культуры и искусства, – отметил Альфонса Альбаиса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Company. – Я действительно чрезвычайно польщен тем, что Кенго Кума – истинный сенсей в мире архитектуры – помог нам столь экспрессивно и в тоже время изящно донести до окружающих истинный дух INFINITI. Созданный им стенд это ожившее воплощение поэтичности, гармонии и инноваций».

Первый электромобиль INFINITI нового поколения будут производится в Китае

Новый Qs Inspiration предвосхищает появление первого серийного электромобиля марки, который будет выпускаться в Китае для нужд местного рынка.