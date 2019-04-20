Новый концептуальный спорт-седан Infiniti Qs Inspiration

В соответствии с новаторским духом INFINITI, новый Qs Inspiration предваряет дебют серийной модели и намекает на контуры будущей продуктовой линейки бренда с электрифицированными силовыми агрегатами.
Базирующийся на новой платформе, разработанной специально под электромобили, Qs Inspiration переосмысляет традиционные ценности классического седана, сделав его более ярким внешне, а также более просторным и комфортабельным внутри.
Карим Хабиб – дизайнер Infiniti
Новый Qs Inspiration, созданный коллективом под руководством Карима Хабиба, исполнительного дизайн-директора INFINITI, дополняет богатый стилистический язык бренда и глубоко пропитан истинно японским ДНК.
Символично, что на автошоу в Шанхае концепт-кар был представлен в рамках совершенно нового выставочного пространства, авторство которого принадлежит известному японскому архитектору Кенго Кума.
Оформление стенда не просто дополняет визуальный образ концепт-кара Qs Inspiration, но и естественно гармонирует с глобальными дизайнерскими идеями бренда. Выставочное пространство от Кенго Кума станет визитной карточкой INFINITI на всех крупных автошоу ближайшего будущего.
“Как дизайнеров нас с одной стороны вдохновляют технологические разработки наших инженеров, а с другой традиционные ценности японской культуры и искусства, – отметил Альфонса Альбаиса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Company. – Я действительно чрезвычайно польщен тем, что Кенго Кума – истинный сенсей в мире архитектуры – помог нам столь экспрессивно и в тоже время изящно донести до окружающих истинный дух INFINITI. Созданный им стенд это ожившее воплощение поэтичности, гармонии и инноваций».
Первый электромобиль INFINITI нового поколения будут производится в Китае
Новый Qs Inspiration предвосхищает появление первого серийного электромобиля марки, который будет выпускаться в Китае для нужд местного рынка.
“Китай на данный момент – это самый перспективный рынок для электромобилей во всем мире, особенно в премиум-сегменте, – заявил Кристиан Менье, управляющий директор INFINITI Motor Company. – Эра электромобильности дает нам отличный шанс подтвердить инновационное реноме бренда INFINITI, готового решительно занять достойное место в этом новом и перспективном сегменте”.
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