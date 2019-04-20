Новый концептуальный спорт-седан Infiniti Qs Inspiration

Новый концептуальный спорт-седан Infiniti Qs Inspiration
Апрель 20 14:10 2019

Впечатляющий концепт-кар, представленный на выставке Auto Shanghai 2019, предвосхищает совершенно новое поколение седанов с электрифицированной силовой установкой и полным приводом.

В соответствии с новаторским духом INFINITI, новый Qs Inspiration предваряет дебют серийной модели и намекает на контуры будущей продуктовой линейки бренда с электрифицированными силовыми агрегатами.

Базирующийся на новой платформе, разработанной специально под электромобили, Qs Inspiration переосмысляет традиционные ценности классического седана, сделав его более ярким внешне, а также более просторным и комфортабельным внутри.

INFINITI Qs Inspiration

Карим Хабиб – дизайнер Infiniti

Новый Qs Inspiration, созданный коллективом под руководством Карима Хабиба, исполнительного дизайн-директора INFINITI, дополняет богатый стилистический язык бренда и глубоко пропитан истинно японским ДНК.

Символично, что на автошоу в Шанхае концепт-кар был представлен в рамках совершенно нового выставочного пространства, авторство которого принадлежит известному японскому архитектору Кенго Кума.

Оформление стенда не просто дополняет визуальный образ концепт-кара Qs Inspiration, но и естественно гармонирует с глобальными дизайнерскими идеями бренда. Выставочное пространство от Кенго Кума станет визитной карточкой INFINITI на всех крупных автошоу ближайшего будущего.

“Как дизайнеров нас с одной стороны вдохновляют технологические разработки наших инженеров, а с другой традиционные ценности японской культуры и искусства, – отметил Альфонса Альбаиса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Company. – Я действительно чрезвычайно польщен тем, что Кенго Кума – истинный сенсей в мире архитектуры – помог нам столь экспрессивно и в тоже время изящно донести до окружающих истинный дух INFINITI. Созданный им стенд это ожившее воплощение поэтичности, гармонии и инноваций».

Первый электромобиль INFINITI нового поколения будут производится в Китае

Новый Qs Inspiration предвосхищает появление первого серийного электромобиля марки, который будет выпускаться в Китае для нужд местного рынка.

“Китай на данный момент – это самый перспективный рынок для электромобилей во всем мире, особенно в премиум-сегменте, – заявил Кристиан Менье, управляющий директор INFINITI Motor Company. – Эра электромобильности дает нам отличный шанс подтвердить инновационное реноме бренда INFINITI, готового решительно занять достойное место в этом новом и перспективном сегменте”.

На тему:

  Article "tagged" as:
InfinitiQs Inspiration
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Дальнейшая адаптация Ford Fiesta к российским условиям

Дальнейшая адаптация Ford Fiesta к российским условиям 0

Три нарушения – и ты без прав

Три нарушения – и ты без прав 32

История создания Volkswagen I.D. R Pikes Peak (Видео)

История создания Volkswagen I.D. R Pikes Peak (Видео) 0